Türkiye'nin hızlı değişen gündemi halkın psikolojisini nasıl etkiliyor?
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BBC

Türkiye'nin hızlı değişen gündemi halkın psikolojisini nasıl etkiliyor?

Türkiye'nin hızlı değişen gündemi halkın psikolojisini nasıl etkiliyor?
BBC - Haberler | Sağlık

Tüm hızıyla değişen ülke gündemini takip etmek, okumaya ve anlamaya çalışmak halkın psikolojisini nasıl etkiliyor?

Türkiye'de ülke gündemi sık aralıklarla hızla ve sert biçimde değişiyor.

Gündemi kimi zaman uluslararası siyasi meseleler, kimi zaman yapılan yeni yatırımlar, kimi zamansa çevre, sağlık, ekonomi gibi farklı alanlarda başlıklar belirliyor.

Peki, tüm hızıyla değişen ülke gündemini takip etmek, okumaya ve anlamaya çalışmak halkın psikolojisini nasıl etkiliyor?

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi Prof.Dr. Ayşe Bilge Selçuk ve psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Burhanettin Kaya ile konuştuk.

BBC
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