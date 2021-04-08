Türkiye'nin her yerine "Ramazan Dayanışma Seferberliği"

Hepsiburada, bu yıl da Türkiye'nin her bölgesinden il valilikleri koordinasyonuyla Ramazan ayına özel dayanışma seferberliğini başlattığını açıkladı.

Hepsiburada, bu yıl da Türkiye'nin her bölgesinden il valilikleri koordinasyonuyla Ramazan ayına özel dayanışma seferberliğini başlattığını açıkladı. Bu kapsamda ilk aşamada, hibe olarak belirlenen 'Ramazan Dayanışma Paketleri' ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlanacak.

Online alışveriş platformu Hepsiburada, Türkiye'nin her bölgesinden il valilikleri koordinasyonuyla Ramazan ayına özel dayanışma seferberliğini bu yıl da başlattığını duyurdu. Seferberliğin ilk aşamasında, hibe olarak belirlenen 'Ramazan Dayanışma Paketleri' ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlanacak.

Milli dayanışma ve yardımlaşmayı arttırmak isteyen platform müşterileri de bedelinin yüzde 30'unun Hepsiburada tarafından karşılandığı Ramazan Dayanışma Paketleri'nden 69,90 TL'ye satın alarak seferberliğe destek olabilecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, satın alınan paketlerin Türkiye genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşması için tüm lojistik ve kargo süreçleri platform ve valiliklerce üstlenilerek müşterilere herhangi bir kargo ücreti yansıtılmayacağı belirtildi.

"BİLGİLER YARDIMSEVERLER TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK"

Platform ve müşterileri tarafından yapılan yardımlar, Türkiye'nin tüm bölgelerindeki il valiliklerine teslim edilerek valiliklerin organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Projeye özel hazırlanan bir internet sayfası olduğunu belirten Hepsiburada tarafından yapılan açıklamada, "Destek amacıyla, satın alınan paket sayısı, dağıtılan toplam paket sayısı gibi projeye ait bilgiler yardımlaşmaya destek veren müşteriler tarafından kolayca takip edilebilecek. Bunun dışında, kendisi ya da çevresindeki ihtiyaç sahipleri için, bakliyat çeşitlerinden çaya, zeytinden yağa bir ailenin temel ihtiyacı olan 13 farklı kaliteli ürünü içeren 'Ramazan Dayanışma Paketleri' ile aynı içerikteki 'Ramazan Erzak Kolisi'ni satın almak isteyenler, internet sitemiz tarafından kar beklentisi olmaksızın ve ücretsiz kargo imkanı ile bu kolilere 95 TL'ye ulaşabilecekler" denildi.

"BİR AİLENİN YÜZÜ GÜLDÜRÜLEBİLİR"

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ içinden geçilen süreç ve kampanya ile ilgili konuşarak, "Toplum sağlığımızı, milli dayanışmayı ve yardımlaşmayı her şeyin önünde tutuyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, ihtiyaç sahibi ailelerimize hem Hepsiburada olarak ulaşmak hem de hayırsever müşterilerimizi onlarla buluşturmak istiyoruz. Yardım etmek isteyen ancak desteğini ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştıracağı konusunda yönlendirmeye ihtiyaç duyan müşterilerimiz için geçen sene olduğu gibi 'Ramazan Dayanışma Paketleri'ni hazırladık. Böylece kurduğumuz şeffaf sistem üzerinden, evlerinden çıkmadan Türkiye'nin her bölgesinden ailelere güvenle yardım elini uzatabilecekler. Geçen yıl da İç İşleri Bakanlığı ve Valilikler ile koordineli olarak, Hepsiburada ve müşterilerimizin desteği ile Ramazan süresince yaklaşık 45 bin Ramazan paketini Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmıştık. Bu yıl da İl Valiliklerimizin koordinasyonunda belirlenen ailelere ulaşmaya başladık. Müşterilerimizle birlikte sürdürdüğümüz dayanışma ve yardımlaşma seferberliğine destek olmak isteyen veya detaylı bilgi almak isteyen herkesi Hepsiburada Ramazan Dayanışma Seferberliği sayfasına davet ediyoruz. Sayfa üzerinden dilerlerse bir ailenin yüzünü güldürebilir, yardımların kaç aileye ulaştığını anlık olarak takip edebilirler. Hepsiburada olarak bu dönemde böyle bir iyilik hareketine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı