Türkiye'nin "Heidi"si Hamdu Sena, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 buzağı bağışladı
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kültür Sanat

Türkiye'nin "Heidi"si Hamdu Sena, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 buzağı bağışladı

Yeni doğum yapmış keçiyi sırt çantasına, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak ahıra götürdüğü fotoğrafıyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran, 15 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na...

03.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:14
Türkiye'nin

Yeni doğum yapmış keçiyi sırt çantasına, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak ahıra götürdüğü fotoğrafıyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran, 15 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için 3 buzağı bağışladı.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla ve Havva Bilgin çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Hamdu Sena, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek için ailesinden izin istedi.

Baba Atilla Bilgin, kızına destek ve izin verdi.

Hamdu Sena, kendi baktığı 3 buzağıyı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak bunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'nin Heidi'si "Bende Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'BizbizeyeterizTürkiyem' kampanyasına 3 buzağımı satarak destek veriyorum." ifadelerini kullanarak herkesin kampanyaya sahip çıkmasını istedi.

Baba Atilla Bilgin, kızı Hamdu Sena'nın bu fikir ile gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizler de bu vatanın evlatları olarak bu zor günlerden geçerken devletimiz için elimizden gelen her şeyi yapma gayretindeyiz. Birlikte bu işi başaracağımızı biliyoruz. Bu nedenle kızımın yaptığı davranış beni fazlasıyla duygulandırdı. Herkesin dayanışma içerisinde olmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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