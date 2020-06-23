Türkiye'nin hayvancılık üssü: TİGEM
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Türkiye'nin hayvancılık üssü: TİGEM

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirerek Türkiye'deki hayvancılık için önemli bir görevi üstleniyor.

Türkiye'nin hayvancılık üssü: TİGEM
23.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:01

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirerek Türkiye'deki hayvancılık için önemli bir görevi üstleniyor.

Türkiye'nin hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla yetiştirdiği damızlık hayvanları yetiştiricilere ulaştıran TİGEM, üstün vasıflı ve hastalıklardan ari damızlık sığır ve koyun yetiştiriciliği yapıyor.

Yetiştirdiği damızlıklarla Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesine önemli katkı sağlayan TİGEM, söz konusu damızlıkları bulundukları bölgenin ekolojisine ve o bölgedeki hastalıklara adapte olacak şekilde yetiştiriyor.

TİGEM, büyükbaş faaliyetlerini yetiştiricilerin isteklerini dikkate alarak, siyah-alaca, esmer, simmental, jersey ve limousin ırkı hayvanlarla sürdürüyor.

Türkiye'de koyunculuğunun gelişmesi ve ıslahı ile yerli koyun ırklarına ait gen kaynaklarının korunmasında etkin olarak rol alan TİGEM, koyunculuk faaliyetlerini 9 işletmede, merinos, morkaraman, akkaraman, ivesi, Bafra, Acıpayam, malya, Türktahirova, kıvırcık ve Polatlı ırklarıyla devam ettiriyor.

TİGEM, gen kaynağını koruma amaçlı tiftik keçisi ile son yıllarda keçi sütü ürünlerine olan talebin yoğunlaşması dolayısıyla artan damızlık keçi taleplerinin karşılanması için Halep ırkı damızlık keçi yetiştiriciliği de yürütüyor.

Türkiye'de küçükbaş ve büyükbaş damızlık hayvan yetiştiriciliğinden önemli rol üstlenen TİGEM'in yurdun dört bir yanındaki işletlemeleri, Anadolu Ajansı ekiplerince havadan görüntülendi.

Altınova Tarım İşletmesi (Konya)

İşletmede, esmer ırkı ile sığırcılık, Anadolu merinosu ırkı ile koyunculuk faaliyeti yürütülüyor. Geçen yıl 1013 baş esmer ırkına sahip olan işletmede, 401 baş buzağı doğdu.

Anadolu merinosu ırkı yetiştirilen işletmede, geçen yıl 17 bin 845 baş küçükbaş bulunurken, 12 bin 502 ise kuzu üretimi gerçekleştirildi.

Anadolu Tarım İşletmesi (Eskişehir)

İşletmede, esmer ırkıyla sığırcılık faaliyeti ve Ankara tiftik keçisi yetiştiriciliği yapılıyor. 2019 yılında 3 bin 329 baş esmer ırkına sahip işlemede, 1277 baş buzağı üretimi yapıldı. Keçi yetiştiriciliğinde önemli yere sahip işletme, geçen yıl 1136 baş keçiye sahipken, 469 baş anadan 601 baş oğlak yetiştirildi.

- Ceylanpınar Tarım İşletmesi (Şanlıurfa)

Siyah alaca (holstein) ve simental ırkları ile sığırcılık faaliyeti, ivesi ırkı ile koyunculuk faaliyeti yürütülen işletmede, Halep ırkı ile keçi yetiştiriciliği sürdürülüyor.

İşletmede geçen yıl 7 bin 252 büyükbaş bulunurken, 2 bin 306 buzağı yetiştirildi. 90 bin 877 koyunun bulunduğu işletmede, 35 bin 234 baş anadan 36 bin 793 kuzu doğdu. İşletme geçen yıl 2 bin 431 keçi varlığına sahipken, 1343 baş anadan 1560 oğlak dünyaya geldi.

- Çukurova Tarım İşletmesi (Adana)

Siyah alaca ırkı ile sığırcılık faaliyeti yapılan işletmede, geçen yıl 1181 olan büyükbaş hayvan sayısının yanı sıra 300 baş buzağı yetiştirildi.

- Dalaman Tarım İşletmesi (Muğla)

İşletmede, siyah alaca ırkı ile sığırcılık faaliyeti yapılıyor. 2019 yılında 1207 baş sığırın bulunduğu işletmede, 550 baş buzağı üretimi gerçekleştirildi.

Gökhöyük Tarım İşletmesi (Amasya)

İşletmede, jersey ırkları ile sığırcılık ve Bafra ırkıyla koyunculuk yapılarak ülke hayvancılığına katkı sunuluyor. Geçen sene 1086 büyükbaş hayvana sahip olan işletmede, 440 buzağı yetiştirildi. Aynı yıl toplam 4 bin 535 küçükbaş varlığı bulunan işletmede, 1818 baş anadan 3 bin 729 baş kuzu elde edildi.

Gözlü Tarım İşletmesi (Konya)

Esmer ve simental ırkı ile sığırcılık faaliyeti, Acıpayam, akkaraman, Bafra ırkları ile koyunculuk faaliyeti yapılan işletme, geçen yıl 4 bin 21 büyükbaş, 27 bin 571 küçükbaş hayvan varlığına sahipken, 1535 baş buzağı, 14 bin 976 baş anadan 19 bin 4 baş kuzu üretimi gerçekleştirdi.

Karacabey Tarım İşletmesi (Bursa)

Siyah alaca ve simental ırkları ile sığırcılık, merinos, kıvırcık ve Türktahirova ırkıyla koyunculuk faaliyeti yapılan işletme, ülkenin damızlık ihtiyacını karşılıyor. 2019 yılında 2 bin 82 büyükbaş hayvana sahip işletmede, 305 buzağı yetiştirildi. Aynı sene 7 bin 101 küçükbaş hayvan varlığı bulunan işletmede, 4 bin 604 baş anadan 4 bin 268 baş kuzu dünyaya geldi.

Kazımkarabekir Tarım İşletmesi (Iğdır)

İşletmede, limousin ve diğer etçi ırklar ile sığır yetiştiriciliği faaliyeti, morkaraman ırkı ile koyunculuk faaliyeti sürdürülüyor. Geçen yıl 263 büyükbaşa sahip işletmede, 115 buzağı yetiştirildi. 8 bin 947 küçükbaşın bulunduğu işletmede 2019 yılında 6 bin 428 baş anadan 5 bin 893 baş kuzu üretimi gerçekleştirildi.

Kocaş Tarım İşletmesi (Aksaray)

Siyah alaca ırkı sığır yetiştiriciliği yapılan işletmede 2019 yılında 4 bin 48 büyükbaş bulunurken, 1727 baş buzağı üretimi gerçekleştirildi.

Konuklar Tarım İşletmesi (Konya)

Besi sığırı yetiştiriciliği faaliyeti yapılan işletmede 638 büyükbaş hayvan varlığı bulunuyor.

- Malya Tarım İşletmesi (Kırşehir)

İşletmede, akkaraman ve malya ırkları ile koyunculuk faaliyeti sürdürülüyor. Geçen yıl 10 bin 40 küçükbaşa ev sahipliği yapan işletmede, 5 bin 35 baş anadan 6 bin 250 baş kuzu yetiştirildi.

Polatlı Tarım İşletmesi (Ankara)

Siyah alaca ırkı sığır yetiştiriciliği, merinos ve Polatlı ırkları ile koyunculuk sürdürülen işletme, bu yönüyle Türkiye'nin hayvancılığına katkıda bulunuyor. 2019 yılında 1956 büyükbaş, 15 bin 632 küçükbaş hayvanın bulunduğu işletmede, 661 buzağı, 8 bin 676 baş anadan 9 bin 706 baş kuzu üretimi yapıldı.

Sultansuyu Tarım İşletmesi (Malatya)

Esmer ırkı sığır yetiştiriciliği yapılan işletme, geçen yıl 619 büyükbaşa sahipken, 188 buzağı üretimi gerçekleştirdi.

Türkgeldi Tarım İşletmesi (Kırklareli)

İşletmede, siyah alaca ırkı sığır yetiştiriciliği yapılıyor. 2019 yılında 2 bin 378 büyükbaş hayvan varlığı bulunan işletmede, 931 buzağı yetiştirildi.

- Ulaş Tarım İşletmesi (Sivas)

Kangal akkaraman ırkı ile koyunculuk faaliyeti sürdürülen işletmede, geçen sene 10 bin 199 küçükbaş bulunurken, 5 bin 22 baş anadan 5 bin 241 kuzu üretimi yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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