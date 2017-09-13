Türkiye'nin Hayvancılık Fuarı Afyon'da Start Aldı



Birbirinden güzel etkinliklere sahne olan fuarın ilk gününe düve ve inek yarışması damgasını vurdu

Türkiye'nin hayvancılıkla ilgili tüm kesimlerini Afyon'da buluşturan Afyonkarahisar Hayvancılık, Süt ve Et Teknolojileri, Çiftlik Ekipmanları ve Canlı Hayvan Irkları Fuarı Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın inşa ettirdiği Canlı Hayvan Borsası'nda başladı. Elit Fuarcılık Hizmetleri organizasyonu ile gerçekleştirilen fuara Türkiye'nin dört bir yanından hayvancılık sektörünün temsilcileri, firmalar, üreticiler ve çok sayıda Afyonkarahisarlı katıldı.

Fuarın ilk günü birçok etkinliğe de sahne olurken Canlı Hayvan Borsası'nda gerçekleştirilen En Güzel Düve ve En Güzel İnek Yarışması Afyonkarahisarlılar tarafından büyük bir ilgi gördü.

"BU FUAR ARTIK AFYONKARAHİSARLI HEMŞERİLERİMİZİN FUARIDIR"

Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada Afyonkarahisar Hayvancılık, Süt ve Et Teknolojileri, Çiftlik Ekipmanları ve Canlı Hayvan Irkları Fuarı'nın doğru bir strateji ile dünyanın en büyük hayvancılık fuarı olan Hannover Hayvancılık Fuarı'na rakip olacağını belirterek, "Her fırsatta söylüyorum, Afyon'da gerçekleşen bu fuar çok büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bu kent Türkiye'nin buluşma noktası. Hayvancılık ve tarım alanında çok büyük bir altyapıya sahip. Biliyoruz ki Hükümetimiz ve özellikle Afyon Milletvekilimiz, Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu Afyon ilimiz için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu fuar artık bir firmanın düzenlediği bir fuar değil, Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin fuarıdır. Ben inanıyorum ki Sayın Bakanımız ve çok değerli hükümet yetkililerimiz bu fuarın hak ettiği yeri bulması noktasında mutlaka desteklerini esirgemeyeceklerdir. Bu destek sayesinde Afyon, çok yakın bir gelecekte Hannover Hayvancılık Fuarı'na rakip olacak bir organizasyona sahip olacaktır. Türkiye için, Sektör temsilcilerimiz, üreticilerimiz ve en önemlisi Afyonlu hemşerilerimiz için bu da büyük bir kazanım olacaktır" diye konuştu.

Resmi açılışı 14 Eylül Perşembe günü saat 11:00'de Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz tarafından yapılacak olan fuar, 16 Eylül'e kadar kapılarını tüm ziyaretçilerine açık tutacak.