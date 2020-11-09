Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor

09.11.2020 11:02 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:07
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, 30 bin dönüm alanda havuç hasadı başladı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, 30 bin dönüm alanda havuç hasadı başladı. Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Beypazarı'nın havuç üretiminde bir marka olduğunu söyleyerek, "İlçemizde yıllık 150 bin ton civarında havuç üretimimiz var. Bu rakamlar Türkiye'nin yaklaşık yüzde 35'ini karşılıyor" dedi.

Ankara'nın yaklaşık 50 bin nüfuslu Beypazarı ilçesinde, birçok ürünün yanı sıra havuç üretimi de gerçekleştiriliyor. Ankara'nın sebze deposu olarak bilinen Beypazarı'nda her yıl ortalama 150 bin ton havuç üretiliyor. Güneydoğu'dan gelen işçiler tarafından tarlalarda soğuk ve zor şartlarda toplanan havuçlar, daha sonra yıkanmak ve muhafaza edilmek üzere kasalarla depolara kaldırılıyor. Havuçlar başta İstanbul olmak üzere İzmir, İzmit, Ankara ve Antalya'ya gönderiliyor.

'KALİTE OLARAK TÜRKİYE'DE BİRİNCİYİZ'Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, bu yıl üretimin iyi olduğunu söyleyerek, "İlçemizde 30 bin dönüm alanda yıllık 150 bin ton civarında havuç üretimimiz var. Bu rakamlar Türkiye'nin yaklaşık yüzde 35'ini karşılıyor. Kalite olarak Türkiye'de birinciyiz. Hallerde bir Beypazarı havucunun fiyatı var, bir de normal havuç fiyatı var. En büyük pazarımız İstanbul olmak üzere, İzmir, İzmit, Ankara ve Antalya. Yurt dışına da yüzde 5 civarında bir ihracatımız var. Bu sene verimler iyi, dekar başı 5 ile 8 ton arasında bir verim var" dedi.

Kırbaşı Mahallesi'ndeki 70 dönüm tarlasında havuç üretimi yapan Mehmet Türkoğlu da 20 yıldır havuç ekimi yaptığını söyledi. Haziran ayında ektikleri havuçları bu ay hasat ettiklerini belirten Türkoğlu, "Bu sene verim iyi, fiyatlarımıziyi. Pandemiden dolayı fiyatlar arttı. Ürettiğimiz ürün para etti" diye konuştu.

 


- Ankara
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

İlgili Haberler

Çankırı'da vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üzeri oluşturuyor
Çankırı'da vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üzeri oluşturuyor
Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu Beypazarı oldu
Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu Beypazarı oldu
Türkiye'nin yüzde 71'i riskli alanlarda oturuyor
Türkiye'nin yüzde 71'i riskli alanlarda oturuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Ersin Tatar Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Uğur Mumcu Demet Evgar Pınar Deniz Türkan Şoray
Spor Tisserand Erol Bulut Caner Erkin Mehmet Topal Abdullah Avcı
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 11:13:52. #1.14#
title