Türkiye'nin Hasmı da Çoktur Hısmı Da"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye bütün Müslüman coğrafyanın kalbi, bütün mazlumların, bütün insanlığın umudu bir ülke. Bu sebeple hasmı da çoktur hısmı da çoktur." dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Bakan Kasapoğlu, çıktıkları yoldan bir an geri dönmeyi düşünmeyen Sarıkamış şehitlerini, şehadetlerinin 104. yılında saygı ve rahmetle yad etmek için toplandıklarını belirtti.

Kasapoğlu, tarihin en kederli hikayelerinden birinin bu topraklarda yazıldığını anlatarak şöyle devam etti:

"İnşallah yarın, o kederli hikayenin izini sürecek 'Şühedanın izinde' o manevi havayı biraz olsun hissedebilmek için hep birlikte yürüyeceğiz. Gençlerimizle bu kutlu yürüyüşte omuz omuza olmak bizi hem gururlandırıyor hem de geleceğe dair ümitlerimizi arttırıyor.



Çünkü gençlerimiz geleceği temsil ediyor ve burada, tarihin yazıldığı bu topraklarda geçmişleriyle buluşuyorlar. Bir toplum için en büyük güç geçmişin tecrübeleriyle gelecek heyecanının birleşmesi, ortak bir şuura dönüşmesidir."

Türkiye'yi gelecek hedeflerine taşımak için büyük bir gayret içinde olduklarına işaret eden Kasapoğlu, "Biz bu yolda ne zaman bir sıkıntıyla karşılaşsak, sığınağımız Allah'ın kudreti, gücümüz milletimizin büyük desteği ve şanlı tarihimizden edindiğimiz tecrübeler oluyor.



Ecdadımızın bu milletin istiklali için cephe cephe verdiği destansı mücadeleler bugünün zorluklarını aşma noktasında bize ilham veriyor." diye konuştu.

"Bu asil milletin evladı, hizmetkarı olmaktan gurur duyuyoruz"

Kasapoğlu, ülke insanının varlığı, istiklali, istikbaline yönelen her tehdide karşı daima uyanık vaziyette olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"En son 15 Temmuz gecesi ihanet çetesinin sahneye koymaya cüret ettiği karanlık oyunu bozan da işte bu şuurdur. Biz bu civanmert ve asil milletin evladı, hizmetkarı olmaktan gurur duyuyoruz.

Ecdadın şehadete yürüdüğü güzergahı, bizler inşallah dirilişimiz, yükselişimiz için yürüyeceğiz. O gün burada birbirlerine sarılarak şehit olan ecdadın torunları olarak bugün fitneye, fesada, ihanete karşı etle tırnak gibi birbirimize sarılacağız."

"Tarih bize çok önemli görevler yüklüyor"

Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi ve Sünni tüm yiğitlerin burada bir arada, koyun koyuna yattıklarını dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Hepsi aynı imanla aynı amaç uğrunda, aynı bayrak için, aynı vatan için canlarını feda etmişlerdir. Ay yıldızlı bayrağımıza al rengini veren şehitlerimizin kanıdır. Tarih bize çok önemli görevler yüklüyor. Türkiye bütün Müslüman coğrafyanın kalbi, bütün mazlumların, bütün insanlığın umudu bir ülke. Bu sebeple hasmı da çoktur hısmı da çoktur. Bizim üzerimize düşen 'Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır' diyerek bir yumruk gibi bir olmak, birlik olmaktır.

Bu ülkenin genç nesillerine bu şuuru aşılamaktır.

Biz bu anlayışla hedeflerimize yürüdüğümüz sürece bize kimse engel olamaz."

Vatan için çarpışmak kadar çalışmanın da önemli olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Bu vesileyle ülkemizde ve sınırlarımızın ötesinde vatanın selameti için aslanlar gibi nöbet bekleyen Mehmetçiklerimize buradan selam ediyoruz.

Allah onları ailelerine, sevdiklerine, bizlere bağışlasın.

Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Aslan ile Yunus Kılıç'ın da konuşma yaptığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Kaynak: AA