Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu'ndan, Trabzon Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği'ne ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu'ndan, Trabzon Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği'ne ziyaret

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu'ndan, Trabzon Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği'ne ziyaret
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Trabzon Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Trabzon Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği'ni ziyaret etti.

Neziroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, tatil için geldiği memleketinde Dernek Başkanı Bilal Pervanoğlu ile görüştüğünü belirtti.

Sudan'da yaşayan çocuklara Ramazan Bayramı'nda gönderdiği 61 adet Trabzonspor forması için Pervanoğlu'na teşekkür eden Neziroğlu paylaşımında, "Sudan'a Trabzonspor forması gönderen Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği'ni ziyaret ettik. 'Afrikalı Trabzonsporlular' projelerine destek olacağız. Sudan'a ilgi duyan bütün takımlarımızın taraftar derneklerine kapımız açık." ifadesine yer verdi.

Pervanoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine, dernek olarak "Trabzonspor 90 dakikadan fazladır" sloganıyla Sudanlı çocuklara bordo- mavili takımın formalarını gönderdiklerini söyledi.

Sudan'daki çocukları sevindirmek istediklerine dikkati çeken Pervanoğlu, "Sudan'ın Haşabi köyünde yer alan çocuklara 61 adet Trabzonspor forması gönderdik. Haşabi köyü de artık bizim kardeş köyümüz oldu. O formalarla birlikte maç yapacaklar. O bölgede Trabzonspor sevgisini ve tanıtımını en iyi şekilde yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu'ndan, Trabzon Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği'ne ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Derya Uluğ Seda Bakan İrem Derici Nilgün Belgün
Spor Can Bartu Mesut Özil Jimmy Durmaz Gedson Fernandes Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu'ndan, Trabzon Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği'ne ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 12:38:56. #1.14#

title