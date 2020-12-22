Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı
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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı

22.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:08
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, vefat eden bordo-mavili kulübün eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, vefat eden bordo-mavili kulübün eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer için taziye mesajı yayımladı.

Neziroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diledi.

Büyükelçi Neziroğlu, "(Özkan hoca beni altyapıya istedi ama babam izin vermedi oynamama.) Bizim neslin ortaokul, lise yıllarındaki efsane diyaloglarındandı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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