Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Darfur Bölgesi Başkanı Minnavi'yle görüştü

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Kurtuluş Hareketi lideri ve Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Kurtuluş Hareketi lideri ve Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi ile bir araya geldi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Minawi'nin Umdurman kentindeki evinde yapılan görüşmede Minawi, Sudan - Türkiye ilişkilerinin her alanda ezeli ve güçlü olduğunu belirtti.

Niyala'daki Türk hastanesi başta olmak üzere Türkiye'nin Sudan'da yaptığı projeleri ele aldıklarını ifade eden Minawi, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Neziroğlu da Türkiye'nin Darfur bölgesine her alanda yatırım yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem