Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

08.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:00
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu AA'nın

'nin Büyükelçisi , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Neziroğlu, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Neziroğlu, kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı istiyoruz", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
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