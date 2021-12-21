Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudanlı başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da üniversite giriş sınavında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, sınavda ilk 10'a giren öğrenciler ve ailelerini başkent Hartum'daki bir Türk restoranında ağırladı.

Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavında ilk 10'a giren öğrencilerle bir araya geldik. Kendilerine Türkiye Bursları hakkında bilgi verdik." diye konuştu.

Geçen yıl ilk 10'a giren öğrencilerin tamamının Türkiye'de burslu okuduklarını belirten Neziroğlu, bu gençlerin de eğitim hayatlarına Türkiye'de devam etmeleri arzusunda olduklarını söyledi.

"Türkiye'de eğitim kaliteli ve eğlenceli olacak"

100 üzerinden 97,1 puan alarak Sudan birincisi olan Usame Ahmed El Misbah, elektrik mühendisi olmak istediğini belirterek "Türkiye'deki arkadaşlarımdan gerekli bilgileri topladım. Türkiye'de eğitim görmenin kaliteli ve eğlenceli olacağına inanıyorum." dedi.

Birinciliğini paylaşan ve Türkiye'de tıp fakültesinde okumak istediğini söyleyen Riil Ebubekir Sıddık ise ülkesine dönüp öğrendikleriyle halkına hizmet etmek istediğini dile getirdi.

Sıddık, "Asya ve Avrupa'nın kesiştiği Müslüman bir ülke olan Türkiye'de okuma fırsatı bulursam sevinirim." şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız emin ellerde olacak"

Makine mühendisliği okumak isteyen Agyed Ebuzeyd'in babası Ebuzeyd Muhammed de iki ülkenin kültürünün birbirine yakın olduğunu vurgulayarak "Çocuklarımız orada okursa onlar için endişe duymam. Orada emin ellerde olacaklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Program, Büyükelçi Neziroğlu'nun öğrencilere hediye takdimiyle sona erdi.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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