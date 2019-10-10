Türkiye'nin harekete ihtiyacı var

10.10.2019 13:18

Bahar Uçanlar, bugün kulüplerinde 200 binden fazla kişinin spor yaptığını belirterek, i.

Sağlıklı yaşam için farkındalığın ve bilincin artmasıyla birçok sportif aktivite de yükselişe geçti. Obezite başta olmak üzere bazı sağlık sorunlarının önüne geçmek ve fit kalmak isteyenlerin yöneldiği fitness, sektör olarak büyümeye devam ediyor. 'Türkiye'yi fit yapmak' için 10 yılı aşkın süredir çalışmalarına devam eden Mars Sportif, 12 adet MAC ve 79 adet MACFit kulübüyle Türkiye'nin 13 şehrinde 200 binden fazla üyeye spor yaptırıyor.

En hızlı büyüyen iki pazardan biri Türkiye

Mars Sportif CEO'su Bahar Uçanlar, sağlıklı yaşam ve sporla ilgili farkındalığın her geçen gün arttığını belirterek, "Fiziksel aktivitenin önemini anlamak için araştırmalara bakmakta fayda var. Meme ve kolon kanserlerinin yaklas¸ık yüzde 21-25'inin, diyabetin yüzde 27'sinin ve iskemik kalp hastalıgˆının yüzde 30'unun ana nedeninin fiziksel aktivite yetersizligˆi oldugˆu tahmin ediliyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlıgˆımız tarafından 7 cogˆrafik bo¨lgeden sec¸ilen 7 ilde 30 yas¸ u¨stu¨ 15 bin 468 bireyde yapılan 'Sagˆlıklı Beslenelim, Kalbimizi Koruyalım (SBKK)' c¸alıs¸masında bireylerin fiziksel aktivite alıs¸kanlıgˆı da sorgulanmıs¸ ve bireylerin sadece yüzde 3.5'i du¨zenli (haftada en az 3 gu¨n, 30 dakika orta s¸iddette) fiziksel aktivite yaptıklarını söylemiş. Yüzde 20'si hareketsiz yaşıyor. Biz Türkiye'nin harekete geçmesini istiyoruz. Mars Sportif olarak herkes için ulaşılabilir spor imkânları sunuyoruz. Türkiye'nin en büyük spor kulübü zinciri olarak amacımız; daha fazla kişiyi sporla buluşturmak ve sporu yaşam tarzı haline getirmelerine aracı olmak. 10 yılı aşkın süredir MAC ve MACFit markalarıyla Türkiye'ye spor yaptırırken, NUSPA markamız ile eşsiz terapi ve bakım seçenekleri sunuyoruz" dedi.

Uçanlar şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl spor salonuna gidip spor yapanların sayısı 1 milyon 960 bin iken, bu yıl 2 milyon 100 bin kişiye çıktı. Şu anda Türkiye pazarının yüzde 6'sına, üye sayısında da yüzde 11'ine sahibiz. Türkiye'de fitness pazarı, son 1 yılda yaklaşık 200 milyon euro büyüyerek 823 milyon Euro'luk bir ekonomiye dönüştü. Avrupa'da ise fitness pazarı 27,2 milyar Euro'luk büyüklüğe sahip… Rusya'yla birlikte en hızlı büyüyen iki pazardan biri haline geldik. Y Kuşağı'yla birlikte spor Türkiye'de yaşam tarzı olmaya başladı."

Fitness sektörünün önemli bir istihdam yarattığını da vurgulayan Uçanlar, "Büyüyen bir sektör olarak her gün daha fazla insana istihdam sağlıyoruz. Sadece bizim salonlarımızda şu anda istihdam sağladığımız kişi sayısı 2 bin 500'ün üzerinde… Her açtığımız kulüple 25 yeni çalışan kazanıyoruz" diye konuştu.

Sektörün büyüme potansiyeli yüksek

Uçanlar, 12 MAC ve 79 adet MACFit kulübüyle Türkiye'nin 13 şehrinde 200 binden fazla üyeye spor yaptırdıklarını vurgularken, ''Türkiye'de spor salonu üyeliği penetrasyonu sadece yüzde 2.6. Bu oran Avrupa ve ABD'de yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değişim gösteriyor. Türkiye'nin daha çok yolu olduğu ve büyüme potansiyeli arttığı için bu sektör bize çok heyecan veriyor. Türkiye'nin en büyük fitness zinciri olarak amacımız herkesin sağlık için spora kolayca erişmesini sağlamak. Spor özel bir faaliyet değil; uyumak, yemek yemek, çalışmak gibi günlük hayatın parçası olmalı. Bizim misyonumuz bu" dedi.

Kaynak: Bültenler