Türkiye'nin harekatı Avrupalı ülkeleri IŞİD'li militanlar ile ilgili ikileme sürükledi
Türkiye'nin askeri operasyonu Avrupalı ülkelerin Suriye'de tutulan IŞİD militanlarının kaçma ya da evlerine dönme riskine karşı harekete geçirdi
14.10.2019 02:17
Türkiye'nin askeri operasyonu Avrupalı ülkelerin Suriye'de tutulan IŞİD militanlarının kaçma ya da evlerine dönme riskine karşı harekete geçirdi.
Aralarında Fransa, İngiltere ve Almanya'nın bulunduğu altı Avrupa Birliği ülkesi bu kişilerin Suriye'deki kamplardan Irak'a gönderilmesi sürecini hızlandırmaya başladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com