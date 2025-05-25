ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye'nin hangi coğrafi bölgesinin sınırları içerisinde, adı "ya" hecesiyle biten bir ilin merkezi yoktur? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKİYE'NİN HANGİ COĞRAFİ BÖLGESİNİN SINIRLARI İÇERİSİNDE, ADI "YA" HECESİYLE BİTEN BİR İLİN MERKEZİ YOKTUR?

A: Güneydoğu Anadolu

B: Ege

C: Doğu Anadolu

D: Karadeniz

Cevap: A