Türkiye'nin ham çelik üretimi temmuzda 3,2 milyon ton oldu
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Türkiye'nin ham çelik üretimi temmuzda 3,2 milyon ton oldu

Türkiye'nin ham çelik üretimi temmuzda 3,2 milyon ton oldu
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 3,2 milyon ton oldu.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 3,2 milyon ton oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), temmuz ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 3,2 milyon ton, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 17,7 yükselişle 22,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi ise temmuzda yıllık bazda yüzde 4,9 artışla 2,8 milyon ton, ocak-temmuz dönemi itibarıyla da yüzde 25,3 yükselişle 20,2 milyon ton olarak hesaplandı.

Dış ticaret verileri

Çelik ürünleri ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla miktarda yüzde 10,6 artışla 1,6 milyon ton, değerde ise yüzde 98,1 yükselişle 1,4 milyar dolara ulaştı. İhracat, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 15,9 yükselerek 10,8 milyon ton, değerde ise yüzde 69,5 artarak 8 milyar dolar oldu.

İthalat, temmuzda miktarda yüzde 15,9 artışla 1,4 milyon ton, değerde ise yüzde 113 yükselişle 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde ise ithalat miktarda yüzde 32,2 artışla 9,6 milyon ton, değerde yüzde 85 yükselişle 7,9 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bu yılın 7 ayında 3,2 milyon tonluk sac ithalatının yaklaşık 2,5 milyon tonluk bölümü Rusya, Ukrayna, Hindistan ve Çin'den yapıldı.

Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 89,6 artışla 1,3 milyon tona, Ukrayna'dan yapılan ithalat yüzde 108 yükselişle 675 bin tona, Hindistan'dan yapılan ithalat ise yüzde 5000 artışla 315 bin tona ulaştı. Çin ve Japonya'dan ithalatta da yüksek oranlı artışlar gözlendi. Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında 2,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 110 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2021'in aynı döneminde yüzde 100,8 seviyesine geriledi.

Açıklamada, "Başta Rusya, Ukrayna ve Hindistan olmak üzere, Türkiye'ye DİR kapsamında yapılan olağanüstü yassı sıcak ürün ithalatının sınırlandırılabilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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