HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Türkiye'nin ham çelik üretimi haziranda arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 2,8 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi haziranda arttı
10.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:48

Türkiye'nin ham çelik üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 2,8 milyon tona yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) haziran ayı ve ocak-haziran dönemine ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ham çelik üretimi haziranda 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 artışla 2,8 milyona ulaşırken, ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalarak 16,3 milyon ton oldu.

Nihai mamul çelik tüketimi ise haziranda yıllık bazda yüzde 7 arttı ve 2,4 milyon tona yükseldi. Tüketim, yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 13,4 milyon olarak hesaplandı.

Dış ticaret verileri

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı haziranda miktar bazında yüzde 40,3 artarak 2 milyon tona, değer bazında da yüzde 24,3 artışla 1,3 milyar dolara yükseldi.

İhracat, ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 11,3 azalarak 9,9 milyon tona, değer bazında yüzde 17 azalışla 6,8 milyar dolara geriledi.

İthalat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 59,8 artışla 1,4 milyon tona, değer bazında yüzde 27,8 artarak 940 milyon dolara ulaştı.

İthalat, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 10,5 artışla 6,1 milyon tona yükselirken, değer bazında yüzde 2,8 azalarak 4,8 milyar dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ilk yarısında yüzde 152,4 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 143,9 oldu.

Üretim normalleşme adımlarıyla yeniden artışa geçti

Sektöre ilişkin değerlendirmeye göre, dünya genelinde ham çelik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalışla 148 milyon tona, yılın ilk yarısında yüzde 6 düşüşle 873 milyon tona geriledi.

Çin'in ham çelik üretimi ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 499 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretiminin normalleşme sürecinin etkisiyle haziran ayında yeniden yükselişe geçti.

Söz konusu artış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşanan düşüşleri kapatmaya yetmese de yılın ikinci yarısı için geçen yıldan daha iyi performans gösterilebileceği yönünde olumlu sinyaller verdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda 3. Sayfa
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi Yaşam
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu
Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Salih Zeki Çolak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Hülya Avşar Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Mehmet Topal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Türkiye'nin ham çelik üretimi haziranda arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 17:02:32. #1.15#
title