Türkiye'nin Halıları Gaziantep'ten Dünyayı Sardı

Türkiye kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel el dokuma halılarından makine halılarına, tekstil zemin kaplamalarından, laminant zemin ürünlerine,halı makinelerinden uygulama teknolojilerine kadar 2019 trend tasarımların sergilendiği fuarda Türkiye'nin halıları yoğun ilgi gördü.

Halı ve zemin kaplamaları sektörlerini global pazarlara taşıyan, Avrasya bölgesinin en önemli buluşma noktası Uluslararası "DOMOTEX Turkey" Fuarı'nın 6.sı dünyanın bir numaralı fuar organizatörü Alman Devi; Deutsche Messe A.G'nin Türkiye ofisi Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafından, Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası işbirliği ile Gaziantep'te gerçekleştirildi. Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyadan uluslararası satın alma heyetlerinin katıldığı "DOMOTEX Turkey" Fuarı'nda 14 ülkeden 203 katılımcı firma 89 ülkeden 14 binin üzerinde ziyaretçi ile önemli işbirliklerine imza atma imkanını buldu.

DOMOTEX Turkey'in Türkiye halı ve zemin kaplamaları sektörünü uluslararası alanda yine büyük bir başarıyla temsil ettiğini belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın şunları söyledi;

"Dünya markası olan DOMOTEX fuarının Türkiye bacağının, bu yıl altıncısını düzenlediğimiz DOMOTEX Turkey ile ülke ihracatımıza ve ekonomimize önemli ölçüde katkı sağlamak üzere var gücümüz ile çalıştık. Geçen yıllarda yakaladığımız başarının daha da üzerine çıkabilmek amacıyla gerek iç pazarda gerekse başta ihracat yaptığımız hedef pazarlarımız olmak üzere, Deutsche Messe olarak dünya genelinde bulunan 100'e yakın ülkede yer alan ofislerimiz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz tanıtım çalışmalarımız neticesinde yıla damgasını vuran bir fuarı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu noktada aynı amaç için beraber yol aldığımız ve desteğini esirgemeyen değerli paydaşlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Kent Ekonomisine ve Sektöre Büyük Katkı

Gaziantep'te altıncı kez düzenlenen fuarın bu derece başarılı geçmesinin hem kent ekonomisine hem de sektöre büyük katkı sağladığına dikkat çeken Ertaşkın şunları söyledi;

"Almanya, ABD ve Çin'de düzenlediğimiz DOMOTEX fuarlarından sonra Gaziantep'te düzenlediğimiz DOMOTEX fuarında dünya genelinden pek çok önemli satınalmacıyı, ülkemizin değerli firmaları ile biraraya getirdik. Türkiye makine halısı sektörünü hedef ülke pazarlarıyla bir araya getirdiğimiz fuarda bu yıl ABD, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Fransa, Hindistan, İngiltere, İran, Polonya, Özbekistan, Türkmenistan ve Ürdün gibi 14 farklı ülkeden katılımcı firmalarımızı 6.kez Gaziantep'te ağırladık. Halı ve zemin kaplamaları alanında dünyanın en önemli uluslararası organizasyonu olan DOMOTEX Turkey'in, bu yıl da sektörü ihracat hedeflerine taşıyacak önemli ticari anlaşmalara ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Her yıl düzenli olarak katılımcı firma ve ziyaretçi ilgisini artıran DOMOTEX Turkey 2020 hazırlıkları içinse sabırsızlanıyoruz."

Fuarın İlgi Odağı Yine Türkiye'nin Makina Halıları Oldu

Türkiye halıcılık sektöründe yeni nesil ürün ve tasarımların görücüye çıktığı DOMOTEX Turkey'in gözdesi Türkiye'nin halıları oldu. Fuarda, makine halılarının yanı sıra; Türkiye kültürünü temsil eden geleneksel el yapımı halılar, esnek ve tekstil zemin kaplamaları, paspas, iplik, elyaf, laminant zeminler ve dış mekan kaplamalarının yanı sıra halı makineleri ve teknolojileri sergilendi.Yün, ipek, kaşmir, bambu lifi, akrilik, polyester gibi farklı malzemelerden üretilmiş binlerce modern ve klasik halı tasarımlarının yanı sıra son yıllarda dikkat çeken el halısı görünümlü makina halıları ve dijital baskılı halıları da ziyaretçilerle buluşturan DOMOTEX Turkey, Türkiye halıcılık sektörünün üretim teknolojisini sergilemesine de fırsat tanıdı.

DOMOTEX Turkey, ulusal ve uluslararası katılımcı firmalara uluslararası pazarlarda var olan ilişkilerini geliştirme ve yeni ülkelerle ilişki kurma noktasında da birçok avantaj sundu. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen Uluslararası Alım Heyeti Programı kapsamında fuarı ziyarette bulunan yabacı heyetler 4 gün boyunca Türkiye'nin markalarıyla yeni işbirliği anlaşmaları imzalamak üzere iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler