Türkiye'nin haber takibi ve internet alışkanlıklarının 10 yıllık tablosu
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Türkiye'nin haber takibi ve internet alışkanlıklarının 10 yıllık tablosu

Türkiye'de internet alışkanlıkları, haber takibi ve sosyal medyayla yeni teknolojilere güvenin son on yıllık haritası çıkarıldı. Konda araştırma firmasının raporuna göre yeni teknolojilerin kişisel hayatlara olumlu bir katkısının olup olmadığına dair düşünceler on yılda büyük bir değişim göstermedi.

07.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:13
Türkiye'nin haber takibi ve internet alışkanlıklarının 10 yıllık tablosu

'de internet alışkanlıkları, takibi ve sosyal medya ile yeni teknolojilere güvenin son on yıllık haritası çıkarıldı.


Konda araştırma firmasının hazırladığı rapora göre, yeni teknolojilerin kişisel hayatlara olumlu bir katkısının olup olmadığına dair düşünceler on yılda büyük bir değişim göstermedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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