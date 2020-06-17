Türkiye'nin güvenli tatil hizmeti dünyaya tanıtılacak
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Türkiye'nin güvenli tatil hizmeti dünyaya tanıtılacak

Türkiye'de sunulan turizm hizmeti, "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğiyle dünyaya gösterilecek.

Türkiye'nin güvenli tatil hizmeti dünyaya tanıtılacak
17.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:58

Türkiye'de sunulan turizm hizmeti, "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğiyle dünyaya gösterilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Avrupa'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, kovid-19 sürecinde sunacağı turizm hizmetini, "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğiyle dünyaya göstermeye hazırlandığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Türkiye'ye en çok turist tedariği sağlayan ülkelerle gerçekleştirdiği diplomasi trafiğinin ardından, ikinci aşamayı başlatan Bakanlığın, bu 60 ülkenin büyükelçilerini ve uluslararası basınını Antalya'da ağırlayacağı kaydedildi.

Turizm sektör temsilcilerinin, Bakan Ersoy'un öncülüğünde hem büyükelçilerle hem de Türkiye'de yerleşik uluslararası basın temsilcileriyle bir araya geleceği aktarılan açıklamada, Türkiye'nin tanıtımında kullanılan "Yeniden Keşfet" sloganıyla düzenlenecek buluşmanın 19-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceği bilgisi verildi.

Güvenli tatil hizmetini yerinde deneyimleyecekler

Türkiye'de "Güvenli Turizm Belgesi" alan tesislerin kullandıkları sistemlerin tanıtılacağı program ile uluslararası konuklara güvenli tatil hizmetini yerinde deneyimleme imkanı sunulacak.

Konuklar, iki gün sürecek tanıtım programı kapsamında uçaklarda ve havalimanlarında alınan tedbirlerden olası sağlık sorunları karşısında sunulacak hizmetlere kadar tüm ayrıntıları yerinde gözlemleyecek.

Türkiye'nin tanıtım görselleriyle havalimanlarından başlayacak "Güvenli Turizm" tanıtımında büyükelçiler ile uluslararası basın temsilcileri, Türkiye'nin tatilcilere sunacağı hizmeti kalacakları otellerde tecrübe edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un karşılayacağı konuklar, Türkiye'de alınan tedbirleri her aşamasıyla görüntüleyebilme imkanı bulacak.

Perge Antik Kenti'nin de ziyaret edileceği buluşma, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Aspendos Antik Tiyatrosu'nda verilecek özel konserle sona erecek.

Kaynak: AA

Manşet

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