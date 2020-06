Türkiye'nin Gururu: Zeka Gücü Projesi Büyük Ödülün Sahibi Oldu Gençlerin; robotik kodlama, yazılım, uzay bilim, yapay zeka, drone ve akıllı ev teknolojileri gibi alanlarda projeler ürettiği zeka gücü projesi, büyük ödülle Türkiye'ye döndü.

Bugüne kadar neredeyse bütün televizyon programlarında ve üst düzey çalışmalarda katma değer vergisi yüksek ürünlerin üretilmesi vurgulanıyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda 1 milyon yazılımcı geliştirme projesi bile ortaya atıldı. Tüm bunlar Türkiye'nin bütün yetkilileri ile birlikte, böyle projelere çok büyük destekler verdiğini gösteriyor. Şimdi sıra Turkcell şirketinde.

Zeka gücü projesi büyük ilgi gördü

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen Zeka Gücü Projesi, Turkcell tarafından büyük bir destek görüyordu. Şirketin inovasyon isteyen projelere fazlaca yatırım yaptığı biliniyor.

Akıllı telefon çiplerinin üretiminden uçan araçlara ve diğer uygulama yazılımlarına kadar neredeyse her konuda destek sağlanmaya çalışılıyor. Milli Eğitim bakanlığı ise çeşitli projeler geliştirerek bunları hem yurtiçinde hem de yurtdışında insanlarla buluşturuyor. Bu ikili bir araya geldi ve zeka gücü projesini geliştirdi. Proje yurt dışında da önemli bir ödül kazandı.

Londra'da dijital olarak gerçekleştirilen The Loyalty Magazine Awards'da, Best Corporate Social Responsibility Initiative Linked to Loyalty (En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimi) kategorisinde en iyi proje ödülü alındı. Türkiye'nin kendi adını özellikle teknoloji ve inovasyon ile duyurmasında önemli bir etki yaratacağı düşünülüyor. Sizce bu tür projelere verilen destekler yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir