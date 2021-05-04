Türkiye'nin gururu Bornova'ya döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin gururu Bornova'ya döndü

Türkiye'nin gururu Bornova'ya döndü
Bültenler - Haberler | Güncel

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası gençler senkronize finalinde Elif Ceren Çolak ile birlikte ikinci olarak, bu dalda Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran Bornova Belediyesporlu Sıla Karakuş, Türkiye'ye döndü.

Sıla Karakuş: "En büyük hedefim olimpiyatlar"

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkuyla karşılanan Başarılı sporcu en büyük hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyledi.

Adnan Menderes Havalimanı'na Milli Takım'daki diğer İzmirli sporcular ile birlikte inen Sıla'yı, ailesi, Bornova Belediyespor'daki antrenörleri, takım arkadaşları ve Türkiye Cimnastik Federasyonu yetkileri Türk bayrakları ve çiçeklerle karşıladı.

İlki başarmak gurur verici

Rusya'nın Sochi kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarı ile Türkiye'nin gururu olan Bornova Belediyesporlu Cimnastikçi Sıla Karakuş, daha büyük hedefleri olduğunu söyledi. Başarılı sporcu; "Bu başarıyı ilk elde eden sporculardan biri olmanın gururunu yaşıyorum. Bir hedef koyup, bunu başarmak çok güzel. Aynı başarıyı yıl sonundaki Dünya Şampiyonası'nda da tekrar etmek istiyoruz. En büyük hedefimiz ise olimpiyatlarda madalya kazanmak" diye konuştu.

Sıla heyecan ve mutlulukla karşılayan annesi Tülay Karakuş ile Babası Haydar Karakuş, kızları ile gurur duyduklarını belirterek, Cimnastik Federasyonu'ndan Bornova Belediyesi'ne emeği geçen herkese teşekkür etti. Baba Haydar Karakuş, "Sıla her zaman başarılı sporcuları örnek olarak çok çalıştı. Partneri Ceren ile birlikte tarih yazdılar. Sadece bize değil, tüm İzmir ve Türkiye'ye büyük mutluluk yaşattılar" dedi.

Daha çok çalışacağız

Bornova Belediyespor Cimnastik Antrenörleri Gülşah Başol Altınay ve Aysun Yıldırım, çok mutlu ve gururlu oldukları belirterek Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat için daha fazla çalışacaklarını ifade etti.

Bornova Belediyesi'ne teşekkür

Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı İsmail Göktekin ve Cimnastik İl Müdürü Murat Eskici ise İzmir'in öncü olduğu cimnastikte altın çağımızı yaşadığımızı belirterek, Bornova Belediyespor Kulübü başta olmak üzere böylesi sporcuların yetişmesine ve elde edilen başarıya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Halis Özkahya Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye'nin gururu Bornova'ya döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:03:52. #1.14#

title