Türkiye'nin gururu Bornova'ya döndü

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası gençler senkronize finalinde Elif Ceren Çolak ile birlikte ikinci olarak, bu dalda Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran Bornova Belediyesporlu Sıla Karakuş, Türkiye'ye döndü.

Sıla Karakuş: "En büyük hedefim olimpiyatlar"

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkuyla karşılanan Başarılı sporcu en büyük hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyledi.

Adnan Menderes Havalimanı'na Milli Takım'daki diğer İzmirli sporcular ile birlikte inen Sıla'yı, ailesi, Bornova Belediyespor'daki antrenörleri, takım arkadaşları ve Türkiye Cimnastik Federasyonu yetkileri Türk bayrakları ve çiçeklerle karşıladı.

İlki başarmak gurur verici

Rusya'nın Sochi kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarı ile Türkiye'nin gururu olan Bornova Belediyesporlu Cimnastikçi Sıla Karakuş, daha büyük hedefleri olduğunu söyledi. Başarılı sporcu; "Bu başarıyı ilk elde eden sporculardan biri olmanın gururunu yaşıyorum. Bir hedef koyup, bunu başarmak çok güzel. Aynı başarıyı yıl sonundaki Dünya Şampiyonası'nda da tekrar etmek istiyoruz. En büyük hedefimiz ise olimpiyatlarda madalya kazanmak" diye konuştu.

Sıla heyecan ve mutlulukla karşılayan annesi Tülay Karakuş ile Babası Haydar Karakuş, kızları ile gurur duyduklarını belirterek, Cimnastik Federasyonu'ndan Bornova Belediyesi'ne emeği geçen herkese teşekkür etti. Baba Haydar Karakuş, "Sıla her zaman başarılı sporcuları örnek olarak çok çalıştı. Partneri Ceren ile birlikte tarih yazdılar. Sadece bize değil, tüm İzmir ve Türkiye'ye büyük mutluluk yaşattılar" dedi.

Daha çok çalışacağız

Bornova Belediyespor Cimnastik Antrenörleri Gülşah Başol Altınay ve Aysun Yıldırım, çok mutlu ve gururlu oldukları belirterek Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat için daha fazla çalışacaklarını ifade etti.

Bornova Belediyesi'ne teşekkür

Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı İsmail Göktekin ve Cimnastik İl Müdürü Murat Eskici ise İzmir'in öncü olduğu cimnastikte altın çağımızı yaşadığımızı belirterek, Bornova Belediyespor Kulübü başta olmak üzere böylesi sporcuların yetişmesine ve elde edilen başarıya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler