Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Macahel'e göktaşı düştüğü iddiası yöre halkını heyecanlandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Macahel'e göktaşı düştüğü iddiası yöre halkını heyecanlandırdı

Türkiye'nin Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden önceki akşam görülen göktaşı yağmuru sırasında Erzurum semalarından gelen göktaşının Artvin üzerinden Gürcistan sınırında bulunan Camili (Macahale) köyü civarına düştüğü iddiaları köy sakinlerini heyecanlandırdı.

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Macahel'e göktaşı düştüğü iddiası yöre halkını heyecanlandırdı
29.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:35

Türkiye'nin Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden önceki akşam görülen göktaşı yağmuru sırasında Erzurum semalarından gelen göktaşının Artvin üzerinden Gürcistan sınırında bulunan Camili (Macahale) köyü civarına düştüğü iddiaları köy sakinlerini heyecanlandırdı. Oldukça değerli olan göktaşı parçalarını köy sakinleri ormanlık alanlarda aramaya başladı.

Türkiye'nin birçok ilinde önceki gün akşam saat 20.30 sıralarında gökyüzünde parlayan bir cismin düştüğü görüldü. Meteor olduğu değerlendirilen cisim Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon, Artvin ve Rize'hnin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde göründü.

Meteor parçaları Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Gürcistan sınırındaki Camili (Macahel) köyüne düştü iddiası ise bölge halkını yollara döktü. Oldukça değerli olduğu ifade edilen göktaşı parçalarını vatandaşlar ormanlık alanda kendi imkanlarıyla aramaya başladılar.

Camili köyü sakinlerinden Orhan Yavuz, uzmanların göktaşının Gürcistan üzerinden düştüğünü söylediğini belirterek "Gürcistan'a en yakın köy bizim burası. Somut verileri haritaya yerleştirdiğimizde göktaşının nerede olacağını hesabını yaptık. Fakat alan çok sıkı bitki örtüsüyle kaplı olduğu için, bütün alanı derinlemesine gezemedik. Köyde bulunan bazı arkadaşlar çıplak gözle görmüş ve heyecanlanmışlar" dedi.

Köyde yaşayan vatandaşlar düştüğünü tahmin ettiği bölgelerde arama yaparken, jandarma tarafından yapılan incelemede herhangi bir meteor izine rastlanmadı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi Haber
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Taksici, doğum yapan kadını 'Arabam pislenir' diye aracından indirdi
Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Adnan Menderes Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Ersin Korkut Hatice Çarpar Seren Serengil
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Silah Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Macahel'e göktaşı düştüğü iddiası yöre halkını heyecanlandırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 12:36:00. #1.15#
title