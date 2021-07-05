Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Türkiye'deki günlük Kovid-19 verilerine ilişkin tablosu yenilendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından üçüncü doz aşı verilerini de içeren "Günlük Kovid-19" tablosunu paylaştı.

Koca, paylaşımında "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte 4 bin 418 yeni Kovid-19 vakası

Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 161 oldu.

18 yaş üzerinde birinci doz aşı uygulananlar yüzde 57,81, ikinci doz aşı uygulananlar yüzde 25,23 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan birinci doz aşı 35 milyon 883 bin 598, ikinci doz 15 milyon 659 bin 611, üçüncü doz ise 1 milyon 64 bin 526 olmak üzere toplam 52 milyon 607 bin 735 doza yükseldi.

Aşı en fazla Muğla en az Siirt'te yapıldı

Nüfusa göre en çok aşı Muğla'da yapıldı. Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir izledi.

Nüfusa göre en az aşı yapılan iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.
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