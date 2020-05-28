Türkiye'nin gündemine oturdu
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Türkiye'nin gündemine oturdu

İrlanda'da türkülerimizi başarıyla tanıtan Aslı Stokes, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan ve sevdikleriyle buluşamayan müzikseverlere moral vermek amacıyla sosyal medya üzerinden akustik konser verdi.

Türkiye'nin gündemine oturdu
28.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:18

Sanatçı, 'Evde Kal Sevgini Biz Taşıyalım' etiketiyle verdiği canlı performansla, kendisini izleyen yüzlerce kişiye müzik ziyafeti sundu. Canlı yayında sevenlerinden gelen istek parçaları seslendiren ünlü türkücü, Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturdu. Twiter'da Türkiye'de en çok konuşulan başlıklar listesinde ilk üçe girmeyi başaran Stokes, "Birlik beraberlik ruhuyla bu kötü günleri aşacağız. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, sevdikleriyle buluşamayan insanların, sıcak bir türkü ve selam ile bir araya gelmelerine vesile olduk.





Kaynak: Snob Magazin

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