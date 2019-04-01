Türkiye'nin Gündemi Üretim Seferberliği ve Ekonomi Olmalı"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin artık seçim atmosferinden çıkması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin gündemi üretim seferberliği ve ekonomi olmalıdır." ifadesini kullandı.

Özdebir, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin seçimlerle çok zaman kaybettiğini kaydetti.

Gelecek dönemde, 4 yıldan fazla bir sürenin seçimsiz geçeceğine dikkati çeken Özdebir, "Seçim atmosferinden çıkılmalı ve Türkiye'nin gündemi üretim seferberliği ve ekonomi olmalıdır. Türkiye, yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, seçimin sona ermesiyle gerginliklerin ve kutuplaşmaların bir yana bırakılıp ülkenin geleceğine odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seçim belirsizliği artık sona erdi. Bundan sonra Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak kalıcı reformlarla ekonomiye odaklanmamız gerekir. Yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek, istihdamı artıracak yapısal reformları ve özellikle mesleki eğitim reformunun süratle gerçekleştirilmesi için çaba göstermeliyiz.

Özellikle seçim sonrası hem içeriye hem de dışarıya güven telkin etmemiz gerekiyor. Öngörülebilirliğin artması sürdürülebilir büyüme açısından olumlu bir sinyal olacaktır. Yerel seçim sonrası, 4,5 yıla yakın bir süre ülkemizde seçim olmaması, gerek kamu gerekse özel sektörde işlere daha iyi odaklanılarak verim artıracak ve uzun dönemde ekonomi de istikrara kavuşacaktır. Artık tüm gücümüzle işimize dönelim, üretime, ihracata ve bu ülkeye katkı vermeye devam edelim."

Kaynak: AA