Türkiye'nin Gücünün Sihirli Formülü İstikrardı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Dünya ekonomik krizlerle boğuşurken, Türkiye ekonomik krizleri teğet geçerek, yükselişe ve büyümeye devam etti. Türkiye'nin bu gücünün en büyük sihirli formülü istikrardı. Bu istikrar sayesinde büyüdü, gelişti." dedi.

Gül, AK Parti tarafından yeniden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Fatma Şahin'in, bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Gaziantep denince akla birlik, beraberlik, bereket ve kardeşliğin geldiğini belirtti.

Gaziantep'in taş üstüne taş koyanların, "ben ne olacağım" değil, "şehrim ne olacak, memleketim, ülkem ne olacak" diyenlerin şehri olduğunu anlatan Gül, 31 Mart'ta "Gaziantep'i nasıl daha fazla büyütür, nasıl daha fazla yükseltiriz"in yollarını, cevaplarını hep birlikte arayacaklarını kaydetti.

Gül, Fatma Şahin ile kente kadın eli değdiğini ve her geçen gün güzelleştiğini ifade ederek, 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin çok büyük gelişme ve kalkınma örnekleri gösterdiğini söyledi.

Dünya ekonomik krizlerle boğuşurken, Türkiye'nin ekonomik krizleri teğet geçerek yükselişe ve büyümeye devam ettiğini anımsatan Gül, "Türkiye'nin bu gücünün en büyük sihirli formülü istikrardı. Bu istikrar sayesinde büyüdü, gelişti. Türkiye'de istikrarın kalıcı olarak devamı, hepimiz için önemli. Türkiye'de AK Parti'nin ortaya koyduğu siyaset, Türkiye'nin çimentosu olma siyasetidir." diye konuştu.

"Projesi olmayanların tek hedefi, AK Parti tökezlesin, düşsün"

Gül, AK Parti'nin yolsuzlukları ve yasakları ortadan kaldırarak, insan haklarını ön plana çıkaran politikaları hayata geçirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde de icraat odaklı ve bütün milletimizi kucaklayan, ötekileştirmeyen bu anlayışımızı, siyasetimizi sürdüreceğiz. Bugün Türkiye bir seçime giderken, AK Parti Cumhur İttifakı ile ortaya bir siyaset modeli koydu. Burada tüm kardeşlerimize hangi siyasi partiye oy verirse versin, bir çağrıda bulunuyorum, Cumhur İttifakı cumhurun büyümesi, cumhurun gelişmesi için yola çıkmış bir siyasi oluşumdur. Buradan bütün siyasi partilere ve tabanlarına bir çağrımız var. Diyoruz ki Cumhur İttifakı olarak Gaziantep'i, ilçelerimizi daha da büyütmek ve geliştirmek istiyoruz. 31 Mart'ın sonrasında 1 Nisan'da parti ayrımı gözetilmeyecek. 'Hepimiz, hep beraber bu şehri büyüteceğiz' anlayışıyla bütün vatandaşlarımızdan oy ve destek istiyoruz. Bu ülke için tek projesi, tek vizyonu olmayanların tek hedefleri, AK Parti tökezlesin, düşsün. AK Parti düşerse memlekete bir fayda mı var? Yok. Zararı mı var? Evet. Bu hizmetler ortada, siz daha iyisini mi yapacaksınız? Hayır, öyle bir iddiada yok. İşte Cumhur İttifakı Türkiye'yi ve şehirlerimizi daha da büyütmek ve geliştirmek için milletimizin desteğini istiyor. Gaziantepli hemşehrilerimizden tek isteğimiz, size daha fazla hizmet için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na güçlü desteğinizi bekliyoruz."

Abdulhamit Gül, Gaziantep'in ve AK Parti'nin Türkiye'nin ağız tadı olduğuna işaret ederek, AK Parti'nin kaderinin Türkiye'nin kaderiyle bütünleştiğini vurguladı.

Türkiye'nin yanı başında nelerin yaşandığını herkesin gördüğünü anlatan Gül, "Ama Türkiye bugün dimdik ayaktaysa, Türkiye'ye karşı hiçbir terör operasyonu, algı operasyonu sökmez diye dimdik duruyorsak, bunda AK Parti'nin ve onun da ötesinde lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi, cesareti ve milletiyle bütünleşmiş siyasetinin çok büyük bir katkısı vardır. Bu birliği, beraberliği hepimiz koruyalım. Sizlerden destek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA