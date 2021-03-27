Türkiye'nin grubunda Hollanda, Letonya'yı 2-0'la geçti
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Türkiye'nin grubunda Hollanda, Letonya'yı 2-0'la geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye'nin grubunda Hollanda, Letonya'yı 2-0'la geçti

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı G Grubu'nda gecenin diğer maçında Hollanda sahasında Letonya'yı 2-0 mağlup etti.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ, sahasında Cebelitarık'ı 4-1 yendi
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ, sahasında Cebelitarık'ı 4-1 yendi

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı G Grubu'nda gecenin diğer maçında Hollanda sahasında Letonya'yı 2-0 mağlup etti.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Letonya'yı konuk etti. Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi 32'nci dakikada Steven Berghuis ve 69'uncu dakikada Luuk de Jong'un golleriyle Letonya'yı 2-0 yendi. Grupta ilk galibiyetini alan Hollanda bu sonuçla Norveç'in averajla önünde 3'üncü sıraya çıktı. Letonya ise puansız olarak son sırada kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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