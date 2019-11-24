Türkiye'nin "gözünü" ASELSAN açacak
TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ve giysi altında gizlenen tehlikeli nesneleri güvenli mesafeden görüntüleyip, otomatik tespit edebilen Terahertz Görüntüleme Sistemi, teknoloji transferiyle ASELSAN'a kazandırılacak.
24.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:24
TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ve giysi altında gizlenen tehlikeli nesneleri güvenli mesafeden görüntüleyip, otomatik tespit edebilen Terahertz Görüntüleme Sistemi, teknoloji transferiyle ASELSAN'a kazandırılacak.
Kaynak: Dunya.com