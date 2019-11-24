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Türkiye'nin "gözünü" ASELSAN açacak

TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ve giysi altında gizlenen tehlikeli nesneleri güvenli mesafeden görüntüleyip, otomatik tespit edebilen Terahertz Görüntüleme Sistemi, teknoloji transferiyle ASELSAN'a kazandırılacak.

24.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:24
Türkiye'nin

TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ve giysi altında gizlenen tehlikeli nesneleri güvenli mesafeden görüntüleyip, otomatik tespit edebilen Terahertz Görüntüleme Sistemi, teknoloji transferiyle ASELSAN'a kazandırılacak.

Kaynak: Dunya.com

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