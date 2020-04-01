Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştı Türkiye'nin, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.

Türkiye'nin, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.

Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan bu sabah kalkan Türk Hava Kuvvetlerine ait "A400M" askeri kargo uçağı, önce İspanya'nın başkenti Madrid'e oradan da İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Practica di Mare Hava Üssü'ne indi.

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınında Avrupa'da merkez üs haline gelen İtalya'ya yönelik sağlık malzemelerini taşıyan uçağı, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya Genelkurmay Başkanı General Enzo Vecciarelli ve Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Alp Özdemir karşıladı.

Karşılamada, Bakan Di Maio, yardımları taşıyan heyetin başkanı Mühendis Albay Burak Erkan'a teşekkür etti.

Albay Erkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektubu iletilmek üzere Bakan Di Maio'ya teslim etti.

"Mücadelemizi çok boyutlu sürdürüyoruz"

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, hava üssünde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Devletimizin bu zor zamanlarda daha zor bir durumda olan ülkelere nasıl yardım yapabildiğini bu vesileyle görmüş oluyoruz." diyen Esenli, bunu bütün dünyaya gösterdiklerini söyledi.

"Devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gönderdiği çok kritik sağlık malzemesinin buraya ulaşması Milli Savunma Bakanlığımızın, Dışişleri Bakanlığımızın, ilgili tüm birimlerimizin bir arada çalışması sonucu oldu.

Bu tabii ülkemizin birlikte neler yapabileceğinin de son derece somut bir göstergesi. Asıl Türkiye, ülkemiz çok değişik dönemlerde bu gücünü hep ispatladı. Bugün küresel boyutta karşı karşıya olduğumuz virüsle de mücadelemizi çok boyutlu sürdürüyoruz. Ülkemizde çok önemli kararlar alınıyor ve uygulanıyor."

Türkiye'nin kendisinden daha zor durumdaki ülkelere el uzatmayı ihmal etmediğini vurgulayan Esenli, "Her zaman memleketimizle iftihar ettik, iftihar etmeye de devam edeceğiz." dedi.

"Birçok İtalyan'a derman olacak"

Esenli, bu karşılamada İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ve İtalya Genelkurmay Başkanı General Vecciarelli'nin hazır bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Onlar da biraz önce Türkiye'nin yaptığı bu yardımın kendileri açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza ve Dışişleri Bakanımıza en içten kalbi dileklerini yollamamı istediler. Diliyorum ki; ülkemizin gönderdiği bu önemli malzeme, bugün birçok İtalyan'a derman olacak. Bu sayede bizim ikili ilişkilerimizin de perçinlendiğini düşünüyorum. Tekrardan emeği geçenlere hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."

Türkiye'nin gönderdiği yardımda çok sayıda göz ve yüz koruyucu maskesiyle koruyucu tulum bulunuyor.

Kaynak: AA