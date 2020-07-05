Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Novi Pazar'a ulaştı
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Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Novi Pazar'a ulaştı

Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Novi Pazar'a ulaştıEnis TABAKSırbistan, (DHA) - Sırbistan'ın güney bölgesinde bulunan ve 200 bin kişilik nüfusun tamamının Müslüman olduğu Novi Pazar (Yeni Pazar) kentine, Türkiye'den sağlık malzemeleri gönderildi.

05.07.2020 10:26 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:05

Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Novi Pazar'a ulaştı

Enis TABAKSırbistan, (DHA) - Sırbistan'ın güney bölgesinde bulunan ve 200 bin kişilik nüfusun tamamının Müslüman olduğu Novi Pazar (Yeni Pazar) kentine, Türkiye'den sağlık malzemeleri gönderildi. Malzemeler dün itibarıyla kente ulaşırken, Novi Pazarlı Türkler yardım TIR'larını alkışlarla karşıladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Novi Pazar'a askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile tıbbi malzeme ve ekipmanı gönderen Türkiye, Balkanlara desteğe devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından tedarik edilen yardım paketleri, Novi Pazar'a ulaştı. Novi Pazar'daki Türkler, yardım malzemesi getiren TIR'ları Türk bayraklarıyla ve araç konvoylarıyla karşıladı.

'TÜRKİYE'DEN SIRBİSTAN HALKINA SEVGİLERLE'

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 'Koca Yusuf' adlı A-400M tipi askeri kargo uçağıyla gönderilen malzemeler arasında tıbbi maske, tulum, eldiven, yüz koruyucu siperlik ve solunum cihazları yer aldı. Paketlerin üzerinde ayrıca Hz. Mevlana'ya ait 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü ve hemen altında da 'Türkiye'den Sırbistan halkına sevgilerle' notu bulunuyor.

Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Novi Pazar'a ulaştı

Kaynak: DHA

Manşet

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