Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Libya hükümetine teslim edildi
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Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Libya hükümetine teslim edildi

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek için Libya'ya gönderdiği ikinci parti sağlık malzemesi, Sağlık Bakanlığı Acil Durum İdaresi tarafından teslim alındı.

Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Libya hükümetine teslim edildi
14.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:54

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek için Libya'ya gönderdiği ikinci parti sağlık malzemesi, Sağlık Bakanlığı Acil Durum İdaresi tarafından teslim alındı.

AA muhabirinin büyükelçilik yetkililerinden aldığı bilgiye göre, tıbbi malzemeler Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen tarafından, Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Acil Durum İdaresi Müdürü Dr. Tevfik Hireyşa'ya teslim edildi.

Hireyşa, "Türkiye'nin yardımını takdirle karşıladıklarını vurgulayarak, her alanda verdiği destek için Türkiye'ye müteşekkir olduklarını" ifade etti.

Libya'ya gönderilen ikinci parti sağlık malzemesi, Türkiye'den Tunus'a yapılan sağlık malzemesi yardımıyla birlikte THY'nin kargo uçağıyla 8 Mayıs'ta Tunus'un Cerba Havalimanına gönderildi.

Malzemeler, Libya makamları tarafından gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tunus sınırından Trablus'a getirildi.

Hafter yanlılarından Türkiye'nin sağlık desteğini karalama girişimi

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlıları, Türkiye'nin Libya'ya yaptığı insani yardımı karalamak amacıyla, sağlık malzemesi taşıyan yardım uçağını "Türkiye'den Tunus'a şüpheli bir kargo uçuşu" şeklinde yansıtmaya çalışmıştı.

Türkiye'nin Libya'ya gönderdiği sağlık malzemesinin cerrahi maske, yüz ve göz koruyucu maske, sağlık personeli için koruyucu tulum ve dezenfektan gibi kalemlerden oluştuğu belirtildi.

Türkiye, 11 Nisan'da da Libya'ya salgınla mücadele amacıyla sağlık malzemesi yardımı göndermişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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