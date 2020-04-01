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Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri İspanya'ya ulaştı

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'ya gönderdiği yardım malzemeleri, Madrid'e ulaştı.

01.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:48
Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri İspanya'ya ulaştı

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'ya gönderdiği yardım malzemeleri, Madrid'e ulaştı.

Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M askeri kargo uçağı, öğle saatlerinde Madrid'in Torrejon de Ardoz askeri hava üssüne indi.

Havaalanında yardım uçağını karşılayan ve malzemelerin İspanyol makamlarına teslimini koordine eden Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu ülkeye yardım elini uzatmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Milli Savunma Bakanlığının koordinasyonuyla İspanya'ya gönderilen malzemelerin önemli olduğunu kaydeden Erginay, sözlerine şöyle devam etti:

"İspanya bizim iyi ilişkilerde olduğumuz ve yakın olduğumuz, dost bir ülke. Çok sadık bir müttefikimiz. Dolayısıyla, Türkiye ve Türk halkı olarak İspanya'ya yardım etmiş olabilmekten çok mutluyuz. Bu yardımın gelebilmesi İspanyollar açısından da gerçekten önemli olmuştur. Aldığımız tüm mesajlarda bu yardımların ne kadar kıymetli olduğu ifade ediliyor ve Türkiye'ye teşekkür ediliyor."

İspanya'da Kovid-19 salgının çok ciddi boyutlarda olduğunu aktaran Erginay, "Buradaki ölüm ve vaka sayıları gün geçtikçe yükseliş trendiyle artıyor. Tabii ki bir an önce bu durumun kontrol altına alınması arzu ediliyor." şeklinde konuştu.

Diğer yandan İspanya Genelkurmay Başkanı Miguel Angel Villarroya da Kovid-19 ile ilgili gelişmelerin aktarıldığı günlük basın toplantısında, bugün Türkiye ve Çin'den salgınla mücadelede sağlık malzemeleri geldiğini belirterek İspanya olarak NATO'daki müttefikleri Türkiye'ye teşekkür ettilerini söyledi.

İspanyol Genelkurmayı, resmi sosyal medya hesabından da Türkiye'ye ve destek veren NATO'daki diğer müttefiklerine teşekkür mesajı yayımladı.

Türkiye tarafından İspanya'ya Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen, 250 bin yüz maskesi, 20 bin anatomik maske, 750 koruma gözlüğü, 2 bin koruma kıyafeti ve bin litre antibakteriyel sıvının aralarında olduğu 5 tonluk tıbbi malzeme ulaştırıldığı bildirildi.

Malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözü ve "Türkiye'den İspanyol halkına sevgilerle" ifadesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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