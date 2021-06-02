Türkiye'nin Göç Yönetimi Çalışmalarının Desteklenmesi Projesi Kapanış Etkinliği Gerçekleştirildi

Genel Müdürlüğümüz ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu iş birliğinde yürütülen "Türkiye'nin Göç Yönetimi Çalışmalarının Desteklenmesi Projesi" kapanış etkinliği 28 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüz ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu iş birliğinde yürütülen "Türkiye'nin Göç Yönetimi Çalışmalarının Desteklenmesi Projesi" kapanış etkinliği 28 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Program; Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Sinan YILDIZ, IOM Göç Yönetimi Programlar Koordinatörü Tommaso DE CATALDO, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Elçi Müsteşar Andre LYS, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent ÖZCAN'ın açılış konuşmaları ile başladı.

IPA 2013 programlama yılı kapsamında gerçekleştirilen 48 ay süreli projeyle; Genel Müdürlüğümüzün 10 Daire Başkanlığınca aktif olarak yürütülen faaliyetlerle göç yönetim sistemimizin kurumsal ve yasal yapısının gelişimine katkı sağlandı.

Kaynak: Habermetre