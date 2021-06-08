Türkiye'nin Global Turizm Tanıtım Platformu Goturkiye.Com Yeni Yapısıyla Yayında
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Türkiye'nin Global Turizm Tanıtım Platformu Goturkiye.Com Yeni Yapısıyla Yayında

Türkiye'nin Global Turizm Tanıtım Platformu Goturkiye.Com Yeni Yapısıyla Yayında
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye'nin global tanıtım kanalı goturkiye. com yenilenmiş yapısıyla yayına alındı.

Türkiye'nin global tanıtım kanalı goturkiye. com yenilenmiş yapısıyla yayına alındı. Yepyeni ve modern tasarımı ve aynı zamanda teknolojik alt yapısı ile Türkiye'nin rakiplerinden ayrışmasına katkı sağlayacak olan platform Türkiye hakkında bilgi almak ve seyahatini planlamak isteyen tüm kullanıcılara ülkenin kültür ve turizm değerlerini tek bir çatı altında sunacak. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından en yeni teknoloji ve güncel tasarım trendleri doğrultusunda dizayn edilen yeni platform ile üst düzeyde bir kullanıcı deneyimi hedeflendi. Her kullanıcının profiline ve dijital tüketim alışkanlıklarına uygun içerik sunularak kullanıcıların Türkiye ile ilgili geniş kapsamlı içeriklerden daha fazla faydalanması amaçlanıyor. Yeniplatformu, Türkiye'nin tüm turizm destinasyonlarını deneyim odaklı bir perspektifle tanıtacak. Bu kapsamda, Bakanlık 81 ildeki yerel idareler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyon sağlayarak platform için içerik oluşturuyor ve her bir ilin kültürel ve turizm değerlerine 'da ayrı ayrı yer veriyor. Farklı turizm türleri ve aktiviteler ön plandaplatformu gastronomi, inanç turizmi, moda ve alışveriş, kampçılık, mavi tur, bisiklet, golf, kayak gibi birbirinden farklı alanlarda kullanıcılara zengin içerikler sunarken, bu kullanıcıların ülkemize yapacakları seyahatleri de rotalarla planlamalarına olanak sağlıyor. Kullanıcılar 5 duyuya yönelik deneyim tasarımlarınıplatformunda bir rota dahilinde kendileri oluşturabilecekler. Türkiye'ye ilgi duyarak seyahat etmek isteyen kullanıcıların yanı sıra platform kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki turizm profesyonellerine yönelik zengin içerikler de paylaşılacak. Özellikle kruvaziyer turizmi ve iş, eğlence veya düğün gibi etkinliklerin Türkiye'de gerçekleştirilmesi bakımındanplatformu önemli bir rol üstlenecek. Ayda ortalama 3 milyon kullanıcı tarafından ziyaret edilensitesi, yeni platform yapısı ve güncellenen tasarımının yanı sıra kullanıcıların profillerine göre özelleştirilmiş içeriği ile Türkiye'nin global bir turizm markası olarak tanıtımında en önemli rolü oynamaya devam edecek.

Kaynak: Habermetre

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