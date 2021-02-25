Türkiye'nin global tanıtım kanalı "goturkiye.com" 3 milyon tekil ziyaretçiye ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin global tanıtım kanalı "goturkiye.com"un 3 milyon tekil ziyaretçiyle turizm alanındaki tüm rakiplerin tanıtım platformları arasında ilk sırada yer aldığını, yıl sonuna kadar tekil ziyaretçi sayısını 8 milyon, sayfa görüntülenme sayısını da...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin global tanıtım kanalı "goturkiye.com"un 3 milyon tekil ziyaretçiyle turizm alanındaki tüm rakiplerin tanıtım platformları arasında ilk sırada yer aldığını, yıl sonuna kadar tekil ziyaretçi sayısını 8 milyon, sayfa görüntülenme sayısını da 15 milyona çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bu yıl "ttidigital.izfas.com.tr" adresindeki dijital platformda gerçekleştirilen 14. Travel Turkey İzmir Fuarı'nın çevrim içi açılış töreninde konuşan Ersoy, hızla dijitalleşen dünyada tanıtımda kendisini gösteremeyenlerin kitlelere ulaşamayacaklarına dikkati çekti.

"Dünyanın en güzel kumsallarına, doğasına, en gelişmiş ve konforlu tesislerine de sahip olsanız insanları bundan haberdar edip sizi tercih etmelerini sağlamak zorundasınız. Aksi takdirde elinizde boş binalar ve güzel manzaralar dışında bir şey kalmaz" diyen Ersoy, bu amaçla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında bir yapı oluşturduklarını anlattı.

Bu sağlam yapının Thomas Cook krizi ile salgın sürecinde önemli katkılar sağladığına işaret eden Bakan Ersoy, 2020 yılı boyunca tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Ersoy, 82 ülkede 64 filmle devam eden dijital reklamların 1,5 milyar izlenmeye ulaştığını belirterek, "Ülkemize sürekli ziyaretçi gönderen ana pazarlarımızın basın organlarında yer alacak yayınlar için de 96 etkinlikle 35 ülkeden 1000'i aşkın kişiyi ağırladık. Teknolojiyi etkili şekilde kullanmayı sürdürüyoruz." dedi.

Türkiye'nin global tanıtım kanalı "goturkiye.com"un yenilenmiş yapısıyla yayına alındığını kaydeden Ersoy, 9 yıl aranın ardından düzenlenen Formula 1 Grand Prix sayesinde bu platformu Brezilya'dan Japonya'ya dünyanın bütün büyük pazarlarda görünür kıldıklarını kaydetti.

"Takipçi sayısı 7 milyona ulaştı"

Ersoy, her ilin kültürel ve turizm değerlerine "goturkiye.com" adresinde yer verildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ocak ayı verilerine bakıldığında turizm alanındaki tüm rakiplerinin tanıtım platformlarıyla kıyaslandığında 'goturkiye', 3 milyon tekil ziyaretçi sayısıyla ilk sırada yer aldı. Sayfaların görüntülenme rakamlarına bakıldığında ise 5 milyon görüntülenme ile yine dünyanın önde gelen turizm ülkelerinin siteleri arasında ilk sırada yer aldı. Yıl sonuna kadar tekil ziyaretçi sayısını 8 milyona, sayfa görüntülenme sayısını ise 15 milyona çıkarmayı hedefliyoruz."

Sosyal medya hesaplarında da toplam takipçi sayısının 7 milyona ulaştığını bildiren Bakan Ersoy, "Turizmde dijital dönüşümü tamamlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda turizm veri tabanını oluşturma çabalarını sürdürüyoruz. Bu veriler üzerinden yurt dışı tanıtım faaliyetlerimiz olacak. Ülke markasını güçlendirmek adına iller bazında ürün geliştirme ve tanıtım gerçekleştirecek, bunu standart hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, bakanlık olarak 2020'de olduğu gibi bu yıl da hava koridorlarının açık olması için diplomasi faaliyetlerini sürdüreceklerini, yıl sonuna kadar hedef pazarlardan tur operatörleri, gazeteciler, infuencer gibi kanaat önderlerinden 3 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Gastronomi turizmi ve güvenli turizm

Gastronomi turizmine de değinen Bakan Ersoy, Türkiye'nin tarihi ve konumunun muazzam bir mutfağa sahip olmasını sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kimi zaman yokluğun, kimi zaman bolluğun şekillendirildiği, 7 bölgesi 7 farklı marka olabilecek çok zengin bir mutfağa sahibiz. Bu değerimizi tüm dünyaya tanıtmak ve ülkemize yeni bir değer kazandırmak zorundayız. Bunu da işin ustalarıyla yapacağız. Gastronomi turizminin tanıtımı için sektör paydaşlarıyla sık sık bir araya geliyoruz."

Ersoy, tüm sektör paydaşlarına Kovid-19 sürecine rağmen gösterdikleri cesur ve kararlı duruştan dolayı teşekkür ederek, "Birlikte attığımız adımlar sonuç vermiştir ve inşallah bu sağlık krizinin küresel ölçekte yavaş yavaş geride bırakılmasıyla yükselişimizi gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle güvenli turizm sertifikasını bugüne kadar 7 bin 800 tesisimizin almaya hak kazandığını da buradan belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz