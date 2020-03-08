Türkiye'nin girişimci kadınları Şanlıurfa'da buluştu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kadınların iş gücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kadınların iş gücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. Toplam kadın girişimci sayımız tüm ülkede sadece 77 bindi. 2019 itibariyle, toplam kadın girişimci sayımız 142 bine ulaştı, yani ikiye katladık" dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Buluşmaları" TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde gerçekleşti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda yaklaşık 50 ilden kadın girişimci bir araya geldi.



Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin geleceğinin ve refahının girişimcilikte olduğuna işaret ederek, girişimcisi olmayan ekonomilerin gücünün de olmayacağını belirtti.



İşsizliğin çözümünün de girişimcilikte yattığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "1,5 milyon girişimcimiz ve işletmemiz var, 15 milyon kişiye istihdam sağlıyorlar. Yani 1 işletme eşittir 10 istihdam. Peki nereden çıkacak bu girişimciler'İşte yıllarca atıl bıraktığımız, görmezden geldiğimiz kadınlarımızdan çıkacak" diye konuştu.



Hisarcıklıoğlu, 15-24 yaş grubundaki her 100 genç kızdan 38'inin eğitim ve iş hayatında yer almadığını belirterek, "Biz yıllarca kadınlarımıza 'sen bu işi yapamazsın' demişiz. İsraf haram kültüründen geliyoruz ama nüfusumuzun yarısını israf etmişiz. Kadın ve erkek, bir kuşun iki kanadı gibidir. Biri olmazsa kuş uçamaz. Kadının elinin değmediği ekonomi büyüyemez. Kadını köşede bırakan zihniyet ilerleyemez" şeklinde konuştu. Öte yandan Hisarcıklıoğlu, bu vizyon ile kadın girişimci kurullarını açtıklarını kaydetti.



Kadınların iş gücüne katılma oranının, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha fazla arttığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "10 sene önce, 2009'da, tüm girişimciler içinde, kadın girişimcilerin oranı yüzde 5 etmiyordu. Toplam kadın girişimci sayımız tüm ülkede sadece 77 bindi. 2019 itibariyle, toplam kadın girişimci sayımız, 142 bine ulaştı, yani ikiye katladık. Oran olarak da kadınlar yüzde 10'u geçti. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, erkek girişimci sayısı, 10 sene önce 2009'da 1 milyon 130 bindi, şimdiyse 1 milyon 120 bin. Girişimcilikte erkekler yerinde saydı, kadınlar atağa kalktı" ifadelerini kullandı.



Kurdukları Kadın Girişimciler Kurulunun 7 bini aşan kadın üyesiyle, en büyük kadın meslek örgütü haline geldiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Oda-Borsalarda; Kadın Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanı sayısı 9'a yükseldi. Toplam 48 tane yönetim kurulunda kadınımız var. Kadın meclis üyesi sayısı 10 sene önce 93 iken, sayı 235'e çıktı. Meslek Komitelerindeki kadın üye sayısı 800'ü buldu. Kadın Girişimci Kurullarımızdan milletvekillerimiz çıktı. En son olarak Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcımız Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanımız oldu" açıklamasında bulundu.



Kadınların iş hayatında aktif olunca, sosyal ve siyasi alanda da ilerlediğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisine giren kadın milletvekili oranı 2007'de yüzde 9 iken, bu oran şimdi yüzde 17'ye çıktı. Özetle son 10 yılda iyi bir sıçrama gerçekleştirdik. Daha da ileri gideceğiz. Kadın girişimciliğinde de dünyada ilk 10'a girmeliyiz" dedi.



Hisarcıklıoğlu, kadınlara projeler ve hizmetler üretmesi konusunda tavsiyede bulunurken bu konuda kadınlara her türlü desteği verdiklerini ve vereceklerini açıkladı.



2008'de en az üniversite mezunu olan kadınların oranının yüzde 7,6, erkeklerin oranının yüzde 12,1 olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 2018'de kadınlarda bu oranın yüzde 17,5'e, erkeklerdeyse yüzde 22,4'e çıktığını kaydetti.



Hisarcıklıoğlu son olarak Kadınlar Günü'nün sadece bir günden ibaret olmadığına ve hayatın yarısının kadın olduğuna inanarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirtti.



"Üreten, emek veren, geliştiren biz kadınlar hayatın her alanında varız"



TOBB Şanlıurfa KGK Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı da Türkiye'de ve Şanlıurfa'da kadın girişimci sayısının arttığına dikkat çekerek, "Benimle başlayan kadın girişimcilik hareketleri bugün yüzlerle ifade edilmekte. Kadın girişimci sayısı yine de istenilen oranda artmıyor. İlk adım önyargıları kaldırmak olmalı. Önce kadının kendine olan inancı olumluya dönüştürülmeli. TOBB kadın girişimciler kurullarının her biri kendi illerinde müthiş işler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Üreten, emek veren, geliştiren biz kadınlar hayatın her alanında varız. Türk milleti kadını ile erkeği ile yaşlısı ve genci ile Zafer kazanmıştır. Emek veren, üreten, var eden güçlü kadınların toprağındayız. Biz varız ve var olmaya üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Programa TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve kadın girişimcilerin yanı sıra Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA