Türkiye'nin Gıda İhracatını Güneydoğu Sırtlıyor

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 2018 yılının Ocak-Şubat döneminde bölgeden 336 milyon 539 bin dolarlık ihracat yaptıklarını belirtti.

Altunkaya başkanlığında toplanan Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetimi sektördeki gelişmeleri ve ihracatı değerlendirdi. Altunkaya yaptığı açıklamada başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere önemli pazarlara ihracatta yaşanan tüm sıkıntılara rağmen ihracatçılarımızın güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. Bölge ihracatçısının farklı coğrafyalara, pazarın özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre ihracat yapma başarısı gösterdiğini, ancak bu başarının devamı için daha çok çalışacaklarını ifade eden Altunkaya, "Dünyanın farklı bölgelerine ihracat yapıyoruz. Türk menşeli ürünler bir çok ülkede güvenle kullanılıyor. Bir Uzak Doğu, Afrika veya Latin Amerika ülkesindeki market raflarında markalarımızın varlığı göğsümüzü kabartıyor. İhracatçımızın farklı pazarlara uyum sağlamadaki devamlı artan başarısı sektörümüzdeki kırılganlıkları azaltıyor. Bu başarının sürdürülebilir olması ve daha fazla pazarda daha aktif olunmasının yolu ise kalıpların dışına çıkmaktan geçiyor. Üretimden pazarlamaya, dağıtıma kadar yaptığımız işin her aşamasında yenilikçi yaklaşımlarla daha fazla katma değer yaratmamız gerekiyor. Artık ihracatçımız Japonya'da sushi'ye bulgur katma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İhracatçımızın tüm pazarlara uyum sağlamada gösterdiği gayret sektörümüze güç katıyor" diye konuştu.

İlk iki ayda 336 Milyon 539 bin dolarlık hububat ihracat

Bölgeden 2018'in ilk iki ayında 336 milyon 539 bin dolarlık ihracata imza attıklarını yineleyen Altunkaya, bu dönemde bölgeden en çok ihraç edilen ürünün 79 milyon 779 bin dolarla buğday unu olduğunu, bu ürünü 59 milyon 996 bin dolarla makarna ve 41 milyon 960 bin dolarla bisküvi-pastanın izlediğini dile getirdi. Ülke gruplarına yönelik ihracata da değinen Altunkaya, ilk sırada yer alan Orta Doğu ülkelerine 245 milyon 921 bin dolarlık ihracat yaptıklarını,bu ülke grubunu 66 milyon 453 bin dolarla Afrika ülkelerinin izlediğini ifade etti. Altunkaya, Avrupa ve Amerika pazarlarının da diğer önemli pazarlarımız olduğunu da ekledi.2018 yılının Ocak-Şubat döneminde ülkemizden toplam 1 milyar 83 milyon 253 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldığını kaydeden Altunkaya, en çok ihracatın Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapıldığına işaret etti. Ülkemizin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının yaklaşık yüzde 31'inin Güneydoğu Anadolu ihracatçısı tarafından yapıldığını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP