Türkiye'nin genetik zenginliği Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kuruluna emanet

27.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:16

Türkiye'nin genetik kaynağının korunması amacıyla kurulan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı.



Türkiye'nin genetik kaynağının korunması ve bu alandaki çalışmalara öncülük edilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile hayata geçirilen ve 14 bakanlığın temsil edildiği Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulunun ilk toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'nin yanı sıra dünyadaki biyoçeşitliliğin korunması amacıyla 1992 yılında Rio'da Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ne taraf olduğu hatırlatılırken, biyoçeşitlilik konusunda neler yapılacağına ilişkin yol haritası değerlendirildi.



Toplantının açış konuşmasını yapan aynı zamanda Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu Başkanı da olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin üç amacı olduğuna dikkati çekti. Bunların biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve genetik kaynaklara erişim olduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli, amaçlarının biyoçeşitliliğin kullanımından doğan faydaların adil ve hakkaniyetli paylaşımını sağlamak olduğuna vurgu yaptı. Bakan Pakdemirli, "Bugün ülkelerin en değerli zenginliği olan genetik kaynakların ulusal ve uluslararası boyutta etkin yönetimi büyük bir zaruret arz ediyor. Bizim de Avrupa Kıtası'na eş değer biyolojik zenginliğimiz var. Tüm bu konularda kurumlar arası bir koordinasyon sağlanabilmesi için Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu kuruldu" ifadelerini kullandı.



Türkiye 2022'de Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi dönem başkanlığını devralacak



14 bakanlığın temsilcisinin bulunduğu Kurulun amaçlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Pakdemirli, Kurul sayesinde ulusal bazda biyolojik çeşitlilik çalışmalarının eşgüdümlü yürütüleceğini belirtti. "Uluslararası müzakerelerde ülke menfaatimizin en etkin biçimde savunulmasında güç birliği sağlanacak" diyen Pakdemirli, Türkiye'nin "Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi"ne 2022 yılında ev sahipliği yapacağını ve 2024 yılı sonuna kadar sözleşme dönem başkanlığını etkin şekilde yürüteceğini kaydetti.



"Biyolojik çeşitlilik ekonomiye kazandırılacak"



Koordinasyon Kurulunun çalışmalarıyla biyolojik çeşitlilikle ilgili pek çok kurumun yürüttüğü çalışmalardaki mükerrerliğin ortadan kalkacağına değinen Bakan Pakdemirli, "Biyoçeşitlilik Koordinasyon Kurulu çalışmaları ile emek, zaman ve iş gücünden kazanç sağlanarak kamu kaynakları verimli kullanılacak. Koruma, kontrol ve denetim çalışmalarında eşgüdüm sağlanacak. Bunun yanı sıra biyolojik çeşitlilik ekonomimize kazandırılacak, genetik kaynaklarımıza dayalı fikri mülkiyet haklarından ülkemizin faydalanmasının önü açılacak, AR-GE çalışmaları ile endüstrinin çeşitli kollarında istihdam sağlanılarak kalkınmamıza ivme kazandırılacak" dedi.



"Yeni teknolojiler teşvik edilecek"



Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biyolojik kaynaklara ilişkin sağlık, ilaç, kozmetik, tekstil, kimya, savunma, çevre, enerji, ulaştırma, tarım, orman vb. sektörlerde yeni ve ileri teknolojilerin ve sanayilerin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi, yenilikçi politikaların oluşturulması, sürdürülebilir ihracat gelirlerinin arttırılması ile ilgili koordinasyon sağlanacak. Biyokaçakçılıkla mücadele ve geleneksel bilginin kayıt altına alınması ile ilgili koordinasyon oluşturulacak. Biyolojik çeşitlilik konusunda tanıtım ve farkındalık faaliyetleri koordine edilecek. Koordinasyon Kurulumuz sayesinde biyolojik kaynaklardan oldukça zengin olan Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin daha etkin ve katılımcı bir yaklaşımla ele alınacağına inanıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA