Türkiye'nin Gençlik Profili'nden Çarpıcı Sonuçlar Çıktı

'Gençlik ve Sosyal Girişimcilik' temasıyla gerçekleştirilen zirveye ilgi yoğun oldu. Zirvede sosyal girişimcilik projeleri ödüllendirilirken, gençlik profili araştırmasından ise çarpıcı sonuçlar çıktı

Türkiye gençlik sivil toplum kuruluşları yöneticilerini, araştırmacıları ve gençlik politika yapıcılarını bir araya getirmek amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde ilk kez gerçekleştirilen zirveye katılım beklenenin üstünde oldu. Yaklaşık bin iki yüz kişinin katıldığı zirvede, TGSP'nin 37 ilden 8 bin gençle yaptığı "Gençlik Profili Araştırması" sonuçları paylaşıldı. Toplumsal bir problemin c¸o¨zu¨mu¨ne katkı sağlamayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen projeler ve uygulamalar ise ödüllendirildi. İlk altı finaliste ise ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Türkiye Gençlik STK'ları Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi'nin açılış konuşmasıyla başlayan program Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu gibi önemli isimlerin katkılarıyla, gençlik ile gençlik üzerine politika yapıcılarını bir araya getirerek amacına ulaşmış oldu.

Zirvenin açılışında konuşan Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Başkanı Terzi, TGSP'nin gençlik alanında faaliyet gösteren 93 gönüllü kuruluşun, kendi gelişimleri için iletişim, iş birliği ve istişare amacıyla bir araya geldiği bir çatı kuruluş olduğunu söyledi. Devlet kurumlarında gençliğin ve özellikle STK'ların taleplerini hızla değerlendirmeye alacak birimlere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren başkan Ömer Faruk Terzi, talebine yanıtı hemen arkasından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. Bu talebin mutlaka değerlendirileceğini ve uygulanabilir olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gençliğe bir müjde de Türkiye Gençlik Zirvesi'nde vermiş oldu.

TÜRKİYE GENÇLİK ARAŞTIRMASI'NDAN ÇARPICI SONUÇLAR ÇIKTI

Araştırma kapsamında Türkiye genelinde 15 – 30 yaş grubunda toplam 8.000 genç ile görüşülerek Türkiye'nin gençlik profili tanımlandı. Hazırlanan raporun amacı ise Türkiye genelinde bir gençlik profili çıkartmak. Araştırma kapsamında elde edilen veriler aynı zamanda gençlerin eğitim-iş hayatı, sosyal yaşamları ve gençlerin yaşadıkları sorunlar ile ilgili veriler sunuyor.

Gençlik profili araştırmasında ailelerinin aylık toplam geliri incelediğinde katılımcıların yaklaşık olarak yüzde 89.1'inin 4001 – 4500 TL gelir düzeyinin altında olduğu görülüyor. Gençlerin kendi ekonomik durumları ile ilgili mutluluk düzeyi 5 puan üzerinden 2.90 olarak açıklanırken bölgelere göre ekonomik durumlarından memnuniyet endeksleri incelediğinde Ege Bölgesi'nin en yüksek ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise en düşük memnuniyet seviyesi olduğu görülüyor.

Gençlerin yüzde 39.3'ü hükümetin gençlere yönelik politikalarını başarılı bulduğu ortaya çıkarken erkeklerin gençliğe yönelik politikaları daha başarılı bulduğu gözlemleniyor. Araştırmaya göre kadın katılımcıların yüzde 37,7'si, erkek katılımcıların ise yüzde 40,8'i hükümetin gençlere yönelik politikalarını başarılı buluyor. Yaş grupları arasında 18-21 yaş arası gençlerin memnuniyet düzeylerinin ise diğer yaş gruplarının altında olduğu görülüyor. Araştırmada katılımcıların yüzde 15'i bir dine inandığını ve ibadetlerini yerine getirdiğini ifade ederken, yüzde 31'i kendini milliyetçi, yüzde 29'u Atatürkçü, yüzde 16'sı muhafazakâr, yüzde 12'si dindar, yüzde 11'i ise demokrat olarak tanımlıyor.

Bir diğer çarpıcı sonuç ise gençler ve iş hayatı beklentileri sonuçlarında ortaya çıkıyor. Katılımcıların yüzde 38'i gelecekte kendi işlerini kurmayı hayal ederken, yüzde 32'si kamuda, yalnızca yüzde 12'si ise özel sektörde çalışmak istediğini belirtmiş. Özel sektörde en çok çalışılmak istenen ilk üç şirket ise Koç, Sabancı ve Aselsan olarak belirtilmiş.

DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRECEK PROJELER ÖDÜLLERİNİ ALDI

"Gençlik ve Sosyal Girişimcilik" temasıyla gerçekleştirilen zirvede, topluma fayda sağlayan ve iyilik odaklı projelerden ilk altıya giren isimlere ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

Toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen uygulama aşamasındaki "Kermes" projesi birincilik, "Bir Tek Lira Derneği" projesi ikincilik, "Human Movie Team" projesi üçüncülük, "Bir Kitap Bir Ders" projesi dördüncülük, "Engelleri Aşalım" projesi beşincilik, "Siis" projesi ise altıncılık ödülüne layık görüldü.