Türkiye'nin Genç Optisyenleri Afrika Ülkelerine Gözlük Yardımı Yapıyor

Afrika ülkelerin de gönüllü olarak çalışan Türk göz hekimleri ile koordineli olarak başlattıkları gözlük yardımı projesi ile genç optisyenler, Somali ve Nijer gibi birçok ülkeye gözlük gönderecekler. Alınan bilgilere göre katarakt vb göz ameliyatları sonrası bu ülkelerde en çok ihtiyaç duyulan sağlık gereci olarak gözlük tespit edilmiştir. Genç Optisyenler bu bölgelerde gözlük bulmakta sıkıntı yaşayan insanların göz sağlığına katkı sağlamak amacıyla böyle bir proje hazırlanmış.

Sosyal medya da başlatılan ''Görmek Herkesin Hakkı '' isimli projeye Türkiye'nin her yerinde görev yapan genç optisyenlerden ilgi büyük.

Optik sektörü mensubu bir çok optisyen ve firmanın desteklediği projeye ilk günden yoğun ilgi gesteriliyor. Birçok optisyen kendilerinin ve firmalarının projeye ortak olmak istediklerini belirtir mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşmış durumda.

Projeyi organize eden Optisyen Ayhan Demircan: '' Amacımız dünyanın diğer ucunda ki yardıma muhtaç kimselere kendi mesleğimize özel katkı da bulunmaktır. Diğer yandan bu projemize bütün gözlükçüleri, optisyenleri, optisyen adaylarını, cam ve çerçeve tedarikçilerini ortak ederek, birlik ve beraberlik içinde güzel bir organizasyon düzenleyerek sektörümüz de bir ilkin daha gerçekleşmesini sağlamaktır '' dedi.

Kaynak: Bültenler