Türkiye'nin Gelişmesi Demek Gürcistan'ın Gelişmesi Demektir

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, "Bugün Artvin'in daha güzelleşmiş ve geliştiğini gördüm. Bu durum bizleri sevindiriyor. Artvin'in ve Türkiye'nin iyi olması ve gelişmesi demek Gürcistan'ın iyi olması ve gelişmesi demektir." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için kente gelen Başkonsolos Mikatsadze, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Mikatsadze, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesinin Gürcistan'ı sevindireceğini belirterek, "İki ülke arasında çok güzel ilişkilerimiz var. Biz Türkiye'yi dost ve kardeş ülke olarak görüyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin sınır komşumuz olan Artvin'i çok seviyoruz. Artvin'de bulunmaktan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz." diye konuştu.

Vali Doruk ile gelecekte neler yapılabilir konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Mikatsadze, şöyle devam etti:

"Mevcut ilişkilerimizin daha da ileri seviyelere gelmesi konusunda görüşmelerimiz oldu. Her iki ülke olarak ortak bir aileyiz. Bu ailenin güçlenmesi ve gelişmesi her ülke için çok önemlidir. Artvin'de daha önce de ziyaretlerde bulunmuştum. Bugün Artvin'in daha güzelleşmiş ve geliştiğini gördüm. Bu durum bizleri sevindiriyor. Artvin'in ve Türkiye'nin iyi olması ve gelişmesi demek Gürcistan'ın iyi olması ve gelişmesi demektir."

"İki ülkenin gelişmesine katkı sunmanın gayreti içerisinde olacağız"

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Gürcistan'ın dost ve kardeş iki olduğunu, mevcut ilişkilerin artarak devam etmesine ve iki ülkenin gelişmesine katkı sunmanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.

İki ülkenin her alanda mevcut ilişkilerinin artarak devam ettiğini vurgulayan Doruk, şöyle konuştu:

"Karşılıklı olarak bölgemizle ilgili her alanda istişarelerde bulunduk. Bundan sonraki çalışmalarımızda karşılıklı irtibat, ilişki ve işbirliği konusunda bilgi alış verişinde bulunduk. Mevcut ilişkilerimizin artarak devam etmesinin yanı sıra iki ülkenin gelişmesine katkı sunmanın gayreti içerisinde olacağız."

Konuşmaların ardından Doruk ve Mikatsadze, birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.