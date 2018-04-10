Türkiye'nin Geleceğinde Kılıçdaroğlu ve CHP Yok"

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, bugünkü CHP'nin Türkiye'nin ve milletin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan parti haline geldiğini belirterek, "Milli birlik ve beraberliğimiz gösteriyor ki Türkiye'nin geleceğinde ne bu zata ne de onun temsil ettiği zihniyete yer yoktur." dedi.

Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, siyasetin milli bir zihniyeti, siyasi adabı, ahlakı, nezaket duruşu gerektirdiğini ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu unsurlardan uzak olduğunu söyledi.

CHP ile Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK vesayeti altında siyaset yaptığını dile getiren Özkan, "Anamuhalefet Partisi ve liderinin bir bütün olarak tutarsız, temeli olmayan, fırsatçı ve FETÖ'den PKK'ya tüm terör örgütlerinin borazanlığını yapan tavrı karşısında üzüntü ve şaşkınlık içindeyiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Hatay'a giden sanatçıları eleştirmesine değinen Özkan, kentteki ortamın rengi, cinsi, mezhebi ne olursa olsun herkesi heyecanlandırırken, Kılıçdaroğlu'nu üzdüğünü belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sanatçıların Türk askerine destek vermesine neden tepki gösterdiğini anlamadıklarını ifade eden Özkan, şunları söyledi:

"Ona göre sanatçılarımız, askerlerimizin değil, teröristlerin yanında yer almalıdır. Cumhuriyetimizin kurucu partisi, öyle bir hale gelmiş ki kendi devletine, kendi hükümetine, kendi askerine düşmanlık eder olmuş. Bugünkü CHP ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür. Bizler Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü 2023 yılında ülkemizin için belirlediğimiz hedeflere ulaşma çabası içindeyiz. Ana muhalefet partisi lideri ise teröre destek vermekten, teröristlerle beraber yol yürümekten, onların çukur kazmalarına destek vermekten başka bir şey yapmamaktadır."

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sanıklarını korumak için Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğünü, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıktığını, askerlere destek olan sanatçılara 'rezil' ifadesini kullandığını anlatan Özkan, "Ana muhalefetin başındaki zatın yaptığı seviyesizce açıklamaların artması 2019'daki kaçınılmaz akıbetini görmüş olmasıdır. Milli birlik ve beraberliğimiz gösteriyor ki Türkiye'nin geleceğinde ne bu zata ne de onun temsil ettiği zihniyete yer vardır. Nasıl bir kaset oyunu ile geldilerse, öyle bir oyunla gideceklerdir. Hiçbir şey olmasa bu millet onları 2019'da sandığa gömecektir." ifadelerini kullandı.