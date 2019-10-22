Türkiye’nin geleceği serbest ticaret anlaşmalarında

22.10.2019 11:39

Ülkeler arasındaki ticaret hayatını düzenleyen ve anlaşma koşullarına göre iş dünyasına vergi indirimi sağlayan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), Avrupa Birliği'nin ardından Trans Pasifi k Ortaklığı'nın kurulmasıyla ihracatçılar için daha da önem kazandı.