Türkiye’nin geleceği serbest ticaret anlaşmalarında

Ülkeler arasındaki ticaret hayatını düzenleyen ve anlaşma koşullarına göre iş dünyasına vergi indirimi sağlayan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), Avrupa Birliği'nin ardından Trans Pasifi k Ortaklığı'nın kurulmasıyla ihracatçılar için daha da önem kazandı.

22.10.2019 11:39
Türkiye’nin geleceği serbest ticaret anlaşmalarında

Ülkeler arasındaki ticaret hayatını düzenleyen ve anlaşma koşullarına göre iş dünyasına vergi indirimi sağlayan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), Avrupa Birliği'nin ardından Trans Pasifi k Ortaklığı'nın kurulmasıyla ihracatçılar için daha da önem kazandı.

Kaynak: Dunya.com

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