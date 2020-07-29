Türkiye'nin geçiş güzergahında bayramda 870 ekip görev alacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin geçiş güzergahında bayramda 870 ekip görev alacak

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kurban Bayramı süresince Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolu ve il genelinde 870 ekibin görev yapacağını bildirdi.

Türkiye'nin geçiş güzergahında bayramda 870 ekip görev alacak
29.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:40

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kurban Bayramı süresince Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolu ve il genelinde 870 ekibin görev yapacağını bildirdi.

Ahmet Ümit, valilik toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, arife günü ve Kurban Bayramı süresince alınan tedbirler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını dile getiren Ümit, böyle bir güne ulaşırken toplumda ciddi bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

Özellikle ulaştırma açısından insanların kendi memleketleri, ebeveynleri ve yakınlarını ziyaret için yola çıktığını ifade eden Ümit, "Bu da yoğunluğa yol açıyor, ekstra tedbirler gerektiriyor. Bu anlamda biz de valilik olarak bu seneki Kurban Bayramı'na yönelik bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri için 30 Temmuz-4 Ağustos arasında 5 gün süreyle ilave tedbirler almak suretiyle inşallah bu bayramı da hep birlikte huzur içerisinde idrak edeceğiz." dedi.

Vali Ümit, güvenlik, asayiş ve trafik tedbirlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, trafik yönünden oto yollar, devlet kara yollarında Bolu Dağı Tüneli girişi, çıkışı ve çevresinde hız, emniyet kemeri, sigara, cep telefonu, hatalı sollama, uykusuzluk ve yorgun araç kullanımı gibi huzuru kaçırabilecek eylemler ve uygulamalara yönelik gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Kurban Bayramı'nda görev yapacak güvenlik personel sayılarına da değinen Ümit, şunları söyledi:

"Emniyet Müdürlüğümüz asayiş yönünden 231 ekiple 880, trafik yönünden 325 ekiple 575 personel olmak üzere toplamda 556 ekip 1455 personel ile 5 gün boyunca milletimizin emrinde olacaklar. Yine Jandarma Komutanlığımız marifetiyle de asayiş yönünden 230 ekibimiz 690 personelimiz, trafik yönünden 84 ekibimiz 168 personelimiz toplamda 314 ekip 858 personel görev yapacak. Bayram süresince arifeyi de katarsak 5 gün boyunca 870 ekip toplamda 2 bin 313 personelimiz huzur ve güvenliği sağlamak için gayret edecekler. Bizler de onları 24 saat esasına göre denetleyeceğiz."

Ümit, vatandaşların huzur içerisinde bayram yapabilmeleri için özellikle ulaşımda gidiş gelişlerin çok sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için gayret edileceğini dile getirerek, "Günlük ortalama 174 ekip 635 personel her gün 24 saat esasına göre yollarımızda olacak sokaklarda, caddelerimizde olacak. Ayriyeten ilimiz merkezinde ve Gerede'de mevcut olan EDS'ler yöntemiyle hem hız yönünden hem de kırmızı ışık yönünden sürücüler kontrol altında olacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak Ekonomi
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Güncel
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Politika
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Yaşam
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Tulumuna 'Datome' yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Kavala Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Kerem Bursin Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor İrfan Buz Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Dha İzmir Ankara Bayram
Şu an buradasınız: Türkiye'nin geçiş güzergahında bayramda 870 ekip görev alacak - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 15:40:29. #1.14#
title