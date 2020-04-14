Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı hastane, bölgeye yeni dönenleri karşılamaya hazır
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Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı hastane, bölgeye yeni dönenleri karşılamaya hazır

Türkiye'nin kurduğu Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye dönerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantina uygulamasına tabi tutulacak Gazzelileri bekliyor.

14.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:16
Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı hastane, bölgeye yeni dönenleri karşılamaya hazır

Türkiye'nin kurduğu Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye dönerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantina uygulamasına tabi tutulacak Gazzelileri bekliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nde, bölgeye yeni giriş yapanlar ile doğrudan özel bakım ve takibe ihtiyacı olan farklı hastaların karşılaması için yapılan hazırlıklar tamamlandı." dedi.

Karantina süresinin sonuna kadar kalacak olan misafirlere hizmet sağlamak adına Sağlık Bakanlığının hasteneye sağlık, idari ve teknik personel takviyesi yaptığını kaydeden Kudra, karantinanın 21 gün süreceğini, ilgili makamların takdiriyle sürenin uzatılabileceğini ifade etti.

Kudra, hastanede 180 yatak bulunduğunu, ihtiyaç durumunda mevcut kapasitenin artırabileceğini söyledi.

Öte yandan Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, bölgeye yeni giriş yapanların karantina sürecine ilişkin yapılan düzenlemeleri incelemek üzere hastaneyi ziyaret etti.

Filistinliler Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye dönecek

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın, Mısır'daki Filistinlilerin geri dönmesi için istisnai olarak pazartesiden itibaren 4 günlüğüne açılacağını duyurmuştu.

Buzum, Gazze'ye girecek herkesin, Kovid-19 nedeniyle 21 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacağını belirtmişti.

Türkiye'nin kurduğu Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, İsrail ablukası altındaki Gazze'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında 31 Mart'ta hizmet vermeye başlamıştı.

Hastane koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen Filistin'in en büyük sağlık merkezi Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında "geçici karantina hastanesi" olarak kullanılması için 26 Mart'ta Filistinli yetkililere devredilmişti.

İnşaat zor şartlara rağmen tamamlandı

Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2010'da Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyetince yapılan ziyaret esnasında Gazze'de üniversiteye bir eğitim-araştırma hastanesi kurulması talebi gündeme gelmiş, Erdoğan'ın Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin yapımı konusunda TİKA'ya talimat vermesiyle 2011 yılında çalışmalara başlanmıştı.

Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinde inşa edilmeye başlanan hastane, İsrail tarafından uygulanan ambargo ve 2012 ile 2014'teki Gazze savaşlarının yol açtığı mal ve insan hareketliği kısıtlanması nedeniyle 2017'de tamamlanabilmişti.

Kaynak: AA

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