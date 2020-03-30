Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı dev hastane koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredildi
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Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı dev hastane koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredildi

Türkiye'nin kurduğu Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, İsrail ablukası altında sağlık sisteminin zor günlerden geçtiği Gazze'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde Filistinlilerin umudu olacak.

30.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:52
Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı dev hastane koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredildi

Türkiye'nin kurduğu Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, İsrail ablukası altında sağlık sisteminin zor günlerden geçtiği Gazze'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde Filistinlilerin umudu olacak.

Türkiye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) dünya çapında inşa ettiği sağlık merkezleriyle bölge halklarına şifa umudu olurken, koronavirüsün küresel bir salgın haline geldiği bu dönemde de bu merkezler birer kale konumunda bulunuyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum tarafından inşa edilen Filistin'in en büyük sağlık merkezi Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Filistinli yetkililere devredildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de görülen Kovid-19 salgını nedeniyle Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin "geçici karantina hastanesi" olarak kullanılmasına yönelik kendilerine devredilmesini talep etmişti. Talebi olumlu karşılayan Erdoğan'ın talimatıyla süreci başlatan TİKA, hastanenin devri konusunda Gazze İslam Üniversitesi ve Filistin Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmişti.

Açıklamaya göre, TİKA ve Gazze İslam Üniversitesi Rektörlüğü arasında hastanenin devrine ilişkin geçici bir devir teslim tutanağı hazırlanarak imzalandı. Hastanenin tam ve eksiksiz olarak 26 Mart 2020 itibarıyla Gazzelilere devredildiği bildirildi.

İnşaat zor şartlara rağmen tamamlandı

Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2010'da Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyetince yapılan ziyaret esnasında Gazze'de üniversiteye bir eğitim-araştırma hastanesi kurulması talebinin gündeme geldiği belirtilen açıklamada, Erdoğan'ın da Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin yapımı konusunda TİKA'ya talimat verdiği ve 2011 yılında çalışmalara başlandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinde inşa edilmeye başlanan hastane, İsrail tarafından uygulan ambargo ve 2012 ile 2014'teki Gazze savaşlarının yol açtığı mal ve insan hareketliği kısıtlanması nedeniyle ancak 2017'de tamamlanabildi.

İsrail'in uyguladığı ağır abluka ve ambargo koşulları altında yapımı tamamlanan hastanenin modern tıbbi ekipmanla donatılması TİKA aracılığıyla bir Türk firması tarafından gerçekleştirildi.

Filistin'in en büyük ve en modern hastanesi

Açıklamaya göre, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi sadece Gazze'nin değil, Filistin'in en büyük ve en modern hastanesi konumunda bulunuyor.

TİKA'nın ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan 40 bin nüfuslu Tubas bölgesindeki ilk hastaneyi inşa ettiği paylaşılan açıklamada, 2014'te hizmete giren 30 yataklı bu hastanenin de her yıl yaklaşık 40 bin hastaya hizmet verdiği bildirildi.

Türkiye koronavirüs ile küresel düzeyde mücadele ediyor

TİKA'nın açıklamasında Türkiye'nin koronavirüsle küresel düzeyde mücadeleye verdiği diğer destekler de hatırlatıldı.

Bu kapsamda TİKA'nın Gürcistan'da yenilediği Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi ve Kırgızistan'daki Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin de salgınla mücadelede çok önemli iki merkez konumunda bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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