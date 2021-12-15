Türkiye'nin "Satınalma Gücü Paritesi"ne göre kişi başına GSYH endeksi 2020 yılı için 62 oldu - Haberler Ekonomi
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Türkiye'nin "Satınalma Gücü Paritesi"ne göre kişi başına GSYH endeksi 2020 yılı için 62 oldu

Türkiye'nin
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin, "Satınalma Gücü Paritesi"ne (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 62 olarak tespit edildi.

Türkiye'nin, "Satınalma Gücü Paritesi"ne (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 62 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından ilan edilen SGP'ye göre kişi başına GSYH endeks değeri, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken Türkiye için 62 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 38 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık kapsandı.

Söz konusu 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 263 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 30 ile Arnavutluk olarak dikkati çekti. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 163 üzerinde, Arnavutluk yüzde 70 altında değere sahip oldu.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 68 oldu

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 68 oldu ve AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 145 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2020 yılı sonuçlarına göre 38 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 38 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Seçili ülkelerin SGP'ye göre 2020 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

ÜlkelerGSYH Değeri
Lüksemburg263
İrlanda209
İsviçre160
Norveç140
Danimarka135
Hollanda132
Avusturya124
İsveç123
Almanya123
İzlanda120
Belçika119
Finlandiya113
Avro Bölgesi 19105
Fransa104
Birleşik Krallık104
Avrupa Birliği 27100
Malta97
İtalya94
Çekya93
Slovenya89
Güney Kıbrıs88
Litvanya87
İspanya84
Estonya84
Portekiz76
Polonya76
Macaristan74
Romanya72
Letonya70
Slovakya70
Hırvatistan64
Yunanistan62
Türkiye62
Bulgaristan55
Karadağ45
Sırbistan43
Kuzey Makedonya38
Bosna-Hersek33
Arnavutluk30

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AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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