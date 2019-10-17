Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu 'Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

17.10.2019 23:13

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında Alman basınını bilgilendirdi.



Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı'nın Alman basınına çeşitli şekillerde yansıması sonrası basın çalışanlarına harekat hakkında açıklamalarda bulundu. Yerli ve yabancı gazetecinin hazır bulunduğu toplantıda Başkonsolos, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkonsolos Karartı, Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde yerleşen PYD/YPG terör örgütü mensuplarının son iki yılda Türkiye'ye yönelik yüzün üzerinde taciz ve düşmanca eylem gerçekleştirildiğini söyledi. Kuzey Iraktaki PYD/YPG tünelleri vasıtasıyla terör örgütü PKK'ya patlayıcı ve mühimmat sağladığını PYD/YPG, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de terör saldırıları düzenlediğini Özellikle kuzeybatı Suriye'de 220'den fazla PYD/YPG saldırısı yapıldığını vurguladı.



Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtlere karşı değil, terör örgütüne karşı olduğunu belirten Başkonsolos Burak Karartı, "Hedef, ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve bu suretle Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmaktır" dedi.



"YPG/PKK DEAŞ'lıları eylem için Türkiye'ye gönderiyor"



Karartı, YPG/PKK, elinde tuttuğu bazı DEAŞ'lıların Türkiye'ye geçmeleri ve buralarda terör eylemi yapmaları karşılığında serbest bıraktığını belirterek, "YPG/PKK ayrıca, insan hakları ihlalleri gerçekleştirmektedir. Yerel halk YPG/PKK'nın zulmü karşısında evlerini terk ederek ülkemize sığınmak durumunda kalmıştır. 300 binden fazla insan. Teröristlerden arındırılmış güvenli bir bölge, yerlerinden olan Suriyelilere ülkelerine geri dönme fırsatı sağlayacaktır. Sınırımızda 480 km uzunluğunda ve 35 km derinliğinde güvenli bir bölge oluşturmak istiyoruz. Bu bölgeden kaçarak ülkemize sığınan Suriyelilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönebilmelerini arzu ediyoruz" dedi.



"Harekat DEAŞ'la mücadeleyi sekteye uğratmayacak"



Türkiye'nin YPG/PKK'ya olduğu gibi DEAŞ militanlarına karşı sahada aktif olarak mücadele ettiğini vurgulayan Başkonsolos Karartı, "2017 yılında başarıyla neticelendirilen Fırat Kalkanı Harekatı ve 2018 yılında icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'yla DEAŞ ve YPG/PKK teröründen arındırılan 4 bin kilometrekareyi aşkın alanda 360 binden fazla Suriyeli güvenli bir şekilde evlerine dönebilmiştir" ifadelerini kullandı.



Terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan DEAŞ unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini üstleneceğini vurgulayan Karartı, "Ancak kalıcı çözüm, yabancı terörist savaşçılar ve ailelerinin vatandaşlıklarını taşıdıkları menşe ülkelerce geri alınması, yargılanması ve rehabilitasyonu. Bu çerçevede menşe ülkeler ve Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşlarla çalışmaya hazırız" şeklinde konuştu



"Sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir alınmaktadır"



Harekatın planlama ve icrasında sadece terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereç hedef alındığını ifade eden Başkonsolos Karartı, "Sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Koalisyon operasyonları sırasında Rakka'da bin 600 ile 3 bin 800, Musul'da 9 bin ile 11 bin arasında sivil kayıplar oldu. Ayrıca, Uluslar arası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü' nün YPG/PKK'nın Resulayn ve Tel Abyad'da savaş suçları işlediklerine dair raporları var. Harekat, uluslararası hukuk temelinde, BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı temelinde yürütülmektedir. YPG/PKK Suriye'nin yaklaşık %30'unu kontrol ediyor ve bu bölgede bağımsız bir yönetim inşa etme hedefi güdüyor. Suriye'yi bölmek isteyen YPG/PKK'nın kendisidir. Harekat bilakis Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasına katkı sağlayacak. Demografiyi değiştirme niyetimiz yok. O bölgede bunu yapmaya çalışan da örgütün kendisidir" dedi. - FRANKFURT

Kaynak: İHA