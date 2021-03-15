Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu çalışanı Tufan Öztin hayatını kaybetti

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğunda 19 yıldır görev yapan Tufan Öztin'in, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Frankfurt Başkonsolosluğunun twitter hesabından, Öztin'in çalışma arkadaşlarınca yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 yıldır Başkonsolosluğumuzda görev yapan mesai arkadaşımız Tufan Öztin'i dün gece kaybettik. Acımız tarifsiz, tüm başkonsolosluk personeli olarak derin acı içindeyiz. Kıymetli mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet acılı ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz."

Dün gece evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Öztin'in, daha sonra yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Frankfurt Başkonsolosluğunca yapılan açıklamada, başkonsolosluğun açık olduğu ancak vatandaşların acil durumlar dışında, tedbir amaçlı olarak başkonsolosluk binasına birkaç gün boyunca gelmemeleri istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek